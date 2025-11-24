Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Food and Drink

Σαλάτα με χόρτα και φασόλια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ιδανική συνταγή του chef Γιώργου Τσούλη για γρήγορο μεσημεριανό ή υγιεινό βραδινό!

Αυτή η  σαλάτα με τρυφερά χόρτα και θρεπτικά φασόλια είναι ένα ελαφρύ, χορταστικό, γεμάτο φυτικές ίνες και γεύση γεύμα. Ιδανική συνταγή του chef Γιώργου Τσούλη για γρήγορο μεσημεριανό ή υγιεινό βραδινό!

 

Υλικά

  • 250 γρ. φασόλια, μουλιασμένα 
  • 100 γρ. σέσκουλα, καθαρισμένα και χοντροκομμένα 
  • 100 γρ. ραδίκια, καθαρισμένα και χοντροκομμένα 
  • 100 γρ. σπανάκι, καθαρισμένο και χοντροκομμένο 
  • 2 ντομάτες, τριμμένες 
  • 1 κρεμμύδι λευκό, ψιλοκομμένο 
  • 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα 
  • 1 σκ. σκόρδο, ψιλοκομμένη 
  • 1 κ.σ. άνηθο, ψιλοκομμένο 
  • 1 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο 
  • Αλάτι 
  • Πιπέρι 
  • Ελαιόλαδο 

Εκτέλεση

1 Τοποθετούμε μια κατσαρόλα με αρκετό νερό, σε μέτρια φωτιά, προσθέτουμε τα φασόλια και τα βράζουμε για 50 λεπτά να μαλακώσουν. Έπειτα τα σουρώνουμε και τα αφήνουμε στην άκρη.

2 Τοποθετούμε την ίδια κατσαρόλα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, προσθέτουμε 2 κ.σ. ελαιόλαδο, το κρεμμύδι, το φρέσκο κρεμμύδι και σοτάρουμε για 3-4 λεπτά. Προσθέτουμε τα φασόλια, το σκόρδο και σοτάρουμε για 1-2 λεπτά.

3 Προσθέτουμε τα χόρτα και ανακατεύουμε μέχρι να πέσει ο όγκος τους. Έπειτα προσθέτουμε τη ντομάτα, τον άνηθο, το μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε καλά.

4 Χαμηλώνουμε τη φωτιά στο μέτριο και σιγοβράζουμε για 20-25 λεπτά.

5 Αφήνουμε να κρυώσει ελαφρώς και σερβίρουμε.

 

Tags

FOOD AND DRINK

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα