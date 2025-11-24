Σαλάτα με χόρτα και φασόλια

Αυτή η σαλάτα με τρυφερά χόρτα και θρεπτικά φασόλια είναι ένα ελαφρύ, χορταστικό, γεμάτο φυτικές ίνες και γεύση γεύμα. Ιδανική συνταγή του chef Γιώργου Τσούλη για γρήγορο μεσημεριανό ή υγιεινό βραδινό!

Υλικά

250 γρ. φασόλια, μουλιασμένα

100 γρ. σέσκουλα, καθαρισμένα και χοντροκομμένα

100 γρ. ραδίκια, καθαρισμένα και χοντροκομμένα

100 γρ. σπανάκι, καθαρισμένο και χοντροκομμένο

2 ντομάτες, τριμμένες

1 κρεμμύδι λευκό, ψιλοκομμένο

2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

1 σκ. σκόρδο, ψιλοκομμένη

1 κ.σ. άνηθο, ψιλοκομμένο

1 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο

Αλάτι

Πιπέρι

Ελαιόλαδο

Εκτέλεση

1 Τοποθετούμε μια κατσαρόλα με αρκετό νερό, σε μέτρια φωτιά, προσθέτουμε τα φασόλια και τα βράζουμε για 50 λεπτά να μαλακώσουν. Έπειτα τα σουρώνουμε και τα αφήνουμε στην άκρη.

2 Τοποθετούμε την ίδια κατσαρόλα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, προσθέτουμε 2 κ.σ. ελαιόλαδο, το κρεμμύδι, το φρέσκο κρεμμύδι και σοτάρουμε για 3-4 λεπτά. Προσθέτουμε τα φασόλια, το σκόρδο και σοτάρουμε για 1-2 λεπτά.

3 Προσθέτουμε τα χόρτα και ανακατεύουμε μέχρι να πέσει ο όγκος τους. Έπειτα προσθέτουμε τη ντομάτα, τον άνηθο, το μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε καλά.

4 Χαμηλώνουμε τη φωτιά στο μέτριο και σιγοβράζουμε για 20-25 λεπτά.

5 Αφήνουμε να κρυώσει ελαφρώς και σερβίρουμε.