Σαλάτα με χόρτα και φασόλια

Αυτή η σαλάτα με τρυφερά χόρτα και θρεπτικά φασόλια είναι ένα ελαφρύ, χορταστικό, γεμάτο φυτικές ίνες και γεύση γεύμα. Ιδανική συνταγή του chef Γιώργου Τσούλη για γρήγορο μεσημεριανό ή υγιεινό βραδινό!
Υλικά
- 250 γρ. φασόλια, μουλιασμένα
- 100 γρ. σέσκουλα, καθαρισμένα και χοντροκομμένα
- 100 γρ. ραδίκια, καθαρισμένα και χοντροκομμένα
- 100 γρ. σπανάκι, καθαρισμένο και χοντροκομμένο
- 2 ντομάτες, τριμμένες
- 1 κρεμμύδι λευκό, ψιλοκομμένο
- 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
- 1 σκ. σκόρδο, ψιλοκομμένη
- 1 κ.σ. άνηθο, ψιλοκομμένο
- 1 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο
- Αλάτι
- Πιπέρι
- Ελαιόλαδο
Εκτέλεση
1 Τοποθετούμε μια κατσαρόλα με αρκετό νερό, σε μέτρια φωτιά, προσθέτουμε τα φασόλια και τα βράζουμε για 50 λεπτά να μαλακώσουν. Έπειτα τα σουρώνουμε και τα αφήνουμε στην άκρη.
2 Τοποθετούμε την ίδια κατσαρόλα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, προσθέτουμε 2 κ.σ. ελαιόλαδο, το κρεμμύδι, το φρέσκο κρεμμύδι και σοτάρουμε για 3-4 λεπτά. Προσθέτουμε τα φασόλια, το σκόρδο και σοτάρουμε για 1-2 λεπτά.
3 Προσθέτουμε τα χόρτα και ανακατεύουμε μέχρι να πέσει ο όγκος τους. Έπειτα προσθέτουμε τη ντομάτα, τον άνηθο, το μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε καλά.
4 Χαμηλώνουμε τη φωτιά στο μέτριο και σιγοβράζουμε για 20-25 λεπτά.
5 Αφήνουμε να κρυώσει ελαφρώς και σερβίρουμε.