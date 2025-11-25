Η Ουκρανία συμφώνησε στην ειρηνευτική συμφωνία Τραμπ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Αγνώριστη η Μισέλ Ομπάμα: Με τζιν, μαλλί... Ποκαχόντας και πολύ αδυνατισμένη [εικόνα]

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ντυμένη απλά, με ένα σκούρο γκρι T-shirt, ελαφρώς φθαρμένο τζιν και καφέ δερμάτινη ζώνη και καφέ σουέτ μπότες με τακούνι, η Μισέλ Ομπάμα δείχνει πολύ διαφορετική.

Μια άλλη πτυχή του εαυτού της μετά τον Λευκό Οίκο έδειξε η Μισέλ Ομπάμα, με μια σπάνια, χαλαρή εμφάνιση, εκπλήσσοντας τους θαυμαστές της.

Στα 8 χρόνια που ζούσε στον Λευκό Οίκο, η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ μας είχε συνηθίσει σε πολύ εκλεπτυσμένα λουκ, με φορέματα διάσημων σχεδιαστών. Το τελευταίο διάστημα, όμως, η Μισέλ Ομπάμα έχει υιοθετήσει το προσωπικό της στιλ, με πιο χαλαρά λουκ. Κυκλοφόρησε μάλιστα το νέο της coffee table βιβλίο με τίτλο «The Look», όπου μιλά για τους πειραματισμούς της με τη μόδα και αποκαλύπτει πως είναι η πρώτη φορά στη ζωή της που κάθε απόφαση που παίρνει, πλέον, είναι αποκλειστικά για εκείνη.

Η Μισέλ Ομπάμα στον φακό της Άνι Λίμποβιτς

Παρουσιάζοντας λοιπόν, τον πραγματικό της εαυτό μακριά από τις επισημότητες, η Μισέλ Ομπάμα ανέβασε στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία τραβηγμένη από την Άνι Λίμποβιτς, προς τιμήν της νέας έκδοσης του διάσημου φωτογραφικού λευκώματος της φωτογράφου, «Women».

Ντυμένη απλά, με ένα σκούρο γκρι T-shirt, ελαφρώς φθαρμένο τζιν και καφέ δερμάτινη ζώνη και καφέ σουέτ μπότες με τακούνι, η Μισέλ Ομπάμα δείχνει πολύ διαφορετική.

«Η @AnnieLeibovitz πάντα ήξερε ότι μια φωτογραφία μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από το να αποτυπώνει μια στιγμή - μπορεί να λέει κάτι», έγραψε στη λεζάντα.

«Το βιβλίο της Women έκανε ακριβώς αυτό, διευρύνοντας τον τρόπο που βλέπουμε τις γυναίκες και τις ζωές τους μέσα από τον φακό της. Ήταν τιμή μου να φωτογραφηθώ από την Annie για τη νέα έκδοση, που αποτυπώνει τους πολλούς τρόπους με τους οποίους οι γυναίκες δηλώνουν την παρουσία τους σήμερα».

Οι θαυμαστές της, πάντως, έσπευσαν να την επαινέσουν, με πολλούς μάλιστα να σχολιάζουν τη μεγάλη απώλεια κιλών της.

iefimerida.gr

 

 

Tags

MICHEL OBAMA

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα