Αγνώριστη η Μισέλ Ομπάμα: Με τζιν, μαλλί... Ποκαχόντας και πολύ αδυνατισμένη [εικόνα]

Μια άλλη πτυχή του εαυτού της μετά τον Λευκό Οίκο έδειξε η Μισέλ Ομπάμα, με μια σπάνια, χαλαρή εμφάνιση, εκπλήσσοντας τους θαυμαστές της.

Στα 8 χρόνια που ζούσε στον Λευκό Οίκο, η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ μας είχε συνηθίσει σε πολύ εκλεπτυσμένα λουκ, με φορέματα διάσημων σχεδιαστών. Το τελευταίο διάστημα, όμως, η Μισέλ Ομπάμα έχει υιοθετήσει το προσωπικό της στιλ, με πιο χαλαρά λουκ. Κυκλοφόρησε μάλιστα το νέο της coffee table βιβλίο με τίτλο «The Look», όπου μιλά για τους πειραματισμούς της με τη μόδα και αποκαλύπτει πως είναι η πρώτη φορά στη ζωή της που κάθε απόφαση που παίρνει, πλέον, είναι αποκλειστικά για εκείνη.

Η Μισέλ Ομπάμα στον φακό της Άνι Λίμποβιτς

Παρουσιάζοντας λοιπόν, τον πραγματικό της εαυτό μακριά από τις επισημότητες, η Μισέλ Ομπάμα ανέβασε στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία τραβηγμένη από την Άνι Λίμποβιτς, προς τιμήν της νέας έκδοσης του διάσημου φωτογραφικού λευκώματος της φωτογράφου, «Women».

Ντυμένη απλά, με ένα σκούρο γκρι T-shirt, ελαφρώς φθαρμένο τζιν και καφέ δερμάτινη ζώνη και καφέ σουέτ μπότες με τακούνι, η Μισέλ Ομπάμα δείχνει πολύ διαφορετική.

«Η @AnnieLeibovitz πάντα ήξερε ότι μια φωτογραφία μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από το να αποτυπώνει μια στιγμή - μπορεί να λέει κάτι», έγραψε στη λεζάντα.

«Το βιβλίο της Women έκανε ακριβώς αυτό, διευρύνοντας τον τρόπο που βλέπουμε τις γυναίκες και τις ζωές τους μέσα από τον φακό της. Ήταν τιμή μου να φωτογραφηθώ από την Annie για τη νέα έκδοση, που αποτυπώνει τους πολλούς τρόπους με τους οποίους οι γυναίκες δηλώνουν την παρουσία τους σήμερα».

Οι θαυμαστές της, πάντως, έσπευσαν να την επαινέσουν, με πολλούς μάλιστα να σχολιάζουν τη μεγάλη απώλεια κιλών της.

iefimerida.gr