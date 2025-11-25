Το Κέντρο Καινοτομίας IDEA δέχεται αιτήσεις για το 11ο Πρόγραμμα Νεοφυών Επιχειρήσεων

Το Κέντρο Καινοτομίας IDEA της Τράπεζας Κύπρου δέχεται αιτήσεις από άτομα που είναι αποφασισμένα να μετατρέψουν την καινοτόμο τους ιδέα σε νεοφυή επιχείρηση. Οι αιτήσεις είναι ανοικτές έως τις 13 Φεβρουαρίου 2026.

Ως ο μεγαλύτερος οργανισμός καινοτομίας και στήριξης επιχειρήσεων στην Κύπρο, το IDEA ξεκινά την 11η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Νεοφυών Επιχειρήσεων, για ομάδες που:

·Αναπτύσσουν ένα καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία ή λύνουν ένα υπάρχον πρόβλημα με καινοτόμο τρόπο.

· Έχουν μια αφοσιωμένη και ικανή ομάδα τουλάχιστον δύο ιδρυτών/μελών.

· Έχουν τη δυνατότητα να επεκταθούν διεθνώς μέσω της τεχνολογίας.

Οι επιλεγμένες νεοφυείς επιχειρήσεις θα ενταχθούν σε ένα Πρόγραμμα εννέα μηνών, το οποίο προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο επιχειρηματικής στήριξης για να τις βοηθήσει να αναπτυχθούν και να επεκταθούν, ως εξής:

·20.000 ευρώ σε αρχικό κεφάλαιο.

· Επιχειρηματική εκπαίδευση για την ίδρυση της επιχείρησης σας.

· Καθοδήγηση (mentoring) από ειδικούς του κλάδου.

· Υπηρεσίες για νομικά, λογιστικά θέματα, θέματα μάρκετινγκ και θέματα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ICT).

· Διασυνδέσεις με επιχειρηματίες (business development), ευκαιρίες δικτύωσης (networking) και πρόσβαση σε πιθανούς επενδυτές (angel investors).

Εδώ και μια δεκαετία, το IDEA αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της συνεχούς δέσμευσης της Τράπεζας Κύπρου για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Επενδύοντας στο IDEA, η Τράπεζα στηρίζει την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων που ενισχύουν την οικονομία της Κύπρου και δημιουργούν ευκαιρίες ανάπτυξης.

Μέσα σε δέκα επιτυχημένα χρόνια, το IDEA βοήθησε στη δημιουργία 100 νεοφυών επιχειρήσεων και υποστήριξε περισσότερους από 260 επιχειρηματίες στη μετατροπή των ιδεών σε πραγματικές επιχειρήσεις. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις της έχουν προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια και επιχειρηματικές συνεργασίες από την Κύπρο και το εξωτερικό, έχουν ιδρύσει τα δικά τους γραφεία και έχουν δημιουργήσει πάνω από 120 θέσεις εργασίας.