Στο ΓΝ Λευκωσίας πρόσωπο που εντοπίστηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και με εγκαύματα μετά από πυρκαγιά

Πρόσωπο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση εντοπίστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που κλήθηκαν 05:27 σήμερα το πρωί να ανταποκριθούν σε πυρκαγιά σε διώροφη πολυκατοικία στη Λευκωσία. Το πρόσωπο έφερε εγκαύματα και μεταφέρθηκε εκτός κτιρίου, όπου παραδόθηκε στο πλήρωμα Ασθενοφόρου για μεταφορά του στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΥ.

Στο περιστατικό ανταποκρίθηκαν οι πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας και όπως αναφέρεται, η πυρκαγιά ξεκίνησε από διαμέρισμα στο ισόγειο του κτιρίου και επεκτάθηκε στα διπλανά διαμερίσματα.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ταυτόχρονα με την κατάσβεση, διενήργησαν έλεγχο σε όλους τους ορόφους της πολυκατοικίας, οπου ανευρέθη το πρόσωπο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Δύο ακόμα πρόσωπα, προστίθεται, εντοπίστηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, τα οποία είχαν εισπνεύσει καπνό, αλλά είχαν τις αισθήσεις τους και με τη βοήθεια των μελών της Πυροσβεστικής, μεταφέρθηκαν επίσης εκτός κτιρίου.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το εν λόγω διαμέρισμα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ως επίσης και τα εφαπτόμενα δύο διαμερίσματα του ισογείου. Επιπρόσθετα, ζημιές υπέστη ο ηλεκτρικός πίνακας του κτιρίου, ο οποίος βρισκόταν στον προθάλαμο, ως επίσης από τον καπνό και τη θερμότητα επηρεάστηκαν τα διαμερίσματα των δύο ορόφων.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, σε συνεργασία με την Αστυνομία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το τελευταίο 24ωρο ανταποκρίθηκε σε 41 κλήσεις για βοήθεια (25 κλήσεις για πυρκαγιά, 13 Ειδικές Εξυπηρετήσεις και 4 ψευδείς κλήσεις).

ΚΥΠΕ