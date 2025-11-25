Αυξήσεις για χαμηλοσυνταξιούχους, περισσότερα δικαιώματα για γυναίκες

Η ενίσχυση του εισοδήματος των χαμηλοσυνταξιούχων και η ενίσχυση της συμπερίληψης, με τις γυναίκες να απολαμβάνουν περισσότερα ασφαλιστικά δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη τους πολλαπλούς ρόλους των γυναικών σε κοινωνία και αγορά εργασίας, βρίσκεται στον πυρήνα της μεταρρύθμισης του πρώτου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος, δηλαδή της σύνταξης που παρέχει το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ).

Το στίγμα της μεταρρύθμισης έδωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου, μιλώντας στο 16ο Συνταξιοδοτικό Σύστημα. Ο κ. Παναγιώτου είπε ότι έχει προχωρήσει η τεχνική εργασία και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι τα νομοσχέδια θα εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η ενίσχυση του πρώτου πυλώνα αποτελεί μέρος του ευρύτερου στόχου για την ενίσχυση της επάρκειας του συνταξιοδοτικού εισοδήματος, με τον κ. Παναγιώτου να περιγράφει έμμεση επέκταση του δεύτερου πυλώνα (συμπληρωματική ασφάλιση) μέσω της επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων ώστε οι δυνατότητες ενίσχυσης του δεύτερου πυλώνα να μην είναι θεωρητική.

Ο κ. Παναγιώτου στην τοποθέτησή του συνέδεσε την επάρκεια των συντάξεων με την επάρκεια των εισοδημάτων και τόνισε ότι η συμφωνία με την ΑΤΑ κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

Η ανάπτυξη της οικονομίας πρέπει να αντανακλά στην ευημερία των πολιτών μέσα από την επάρκεια των μισθών, ανέφερε χαρακτηριστικά.