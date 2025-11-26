Αυτά τα πέντε βιβλία προτείνει ο Μπιλ Γκέιτς να διαβάσετε τις γιορτές των Χριστουγέννων

Ο κρύος καιρός και ο ελεύθερος χρόνος κατά τη διάρκεια των εορτών καθιστούν τον χειμώνα την ιδανική εποχή για να διαβάσει κανείς βιβλία, σύμφωνα με τον Μπιλ Γκέιτς.

«Υπάρχει κάτι στις πιο ήσυχες μέρες γύρω από τις διακοπές που διευκολύνει το να καθίσεις με ένα καλό βιβλίο», έγραψε ο Γκέιτς σε μια ανάρτηση στο μπλογκ του την Τρίτη στην οποία παρουσιάζει τα βιβλία που συστήνει για την εορταστική περίοδο, πρόταση την οποία κάνει κάθε χρονιά τέτοια εποχή.

«Κάθε ένα από αυτά τα βιβλία αποκαλύπτει πώς λειτουργεί πραγματικά κάτι σημαντικό: πώς οι άνθρωποι βρίσκουν σκοπό αργότερα στη ζωή, πώς πρέπει να σκεφτόμαστε την κλιματική αλλαγή, πώς εξελίσσονται οι δημιουργικές βιομηχανίες, πώς επικοινωνούν οι άνθρωποι και πώς η Αμερική έχασε την ικανότητά της να χτίζει μεγάλα έργα - και πώς να την ανακτήσει», γράφει ο Γκέιτς.

Ακολουθούν οι 5 προτάσεις του Μπιλ Γκέιτς

«Πανέξυπνα πλάσματα» της Shelby Van Pelt: «Δεν διαβάζω συχνά μυθοπλασία, αλλά όταν το κάνω, θέλω να διαβάσω για ενδιαφέροντες χαρακτήρες που με βοηθούν να δω τον κόσμο με έναν νέο τρόπο», γράφει ο Γκέιτς προτείνοντας το μυθιστόρημα που πληροί, όπως φαίνεται τις προϋποθέσεις του. Ο Γκέιτς, ο οποίος έγινε 70 ετών τον Οκτώβριο, έγραψε επίσης ότι ταυτίστηκε με την πρωταγωνίστρια του βιβλίου την μία χήρα που εργάζεται στη νυχτερινή βάρδια ενός ενυδρείου και αναπτύσσει μία απίθανη φιλία με ένα χταπόδι. «Η Tova αγωνίζεται να βρει νόημα στη ζωή της, κάτι που πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν καθώς μεγαλώνουν. Η ιστορία της Van Pelt με έκανε να σκεφτώ την πρόκληση του να γεμίζεις τις μέρες αφού σταματήσεις να εργάζεσαι—και τι μπορούν να κάνουν οι κοινότητες για να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους να βρουν σκοπό», εξήγησε.

«Clearing the Air» της Hannah Ritchie: «Αν θέλετε μια ελπιδοφόρα, βασισμένη σε γεγονότα επισκόπηση του πού βρίσκονται οι λύσεις για το κλίμα, αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή», γράφει ο Γκέιτς για το βιβλίο της Ritchie. Εξηγεί ότι το βιβλίο εστιάζει σε 50 ερωτήματα σχετικά με την κλιματική κρίση, όπως «αν είναι πολύ αργά για δράση, αν η πυρηνική ενέργεια είναι επικίνδυνη και αν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πραγματικά προσιτές - και απαντά σε κάθε ένα με συνοπτική, προσιτή γλώσσα».

«Who Knew» του Barry Diller: Ο δισεκατομμυριούχος Diller, πρόεδρος και ανώτερο στέλεχος της IAC και της Expedia Group, ίδρυσε την Fox Broadcasting Company με τον Rupert Murdoch και την USA Broadcasting. Δημοσίευσε τα απομνημονεύματά του τον Μάιο του 2025. Παρόλο που ο Γκέιτς τον θεωρεί παλιό φίλο, όπως γράφει, το βιβλίο του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, τον εξέπληξε και το δίδαξε πολλά.

«When Everyone Knows That Everyone Knows» του Steven Pinker: «Λίγοι άνθρωποι εξηγούν τα μυστήρια της ανθρώπινης συμπεριφοράς καλύτερα από τον Steven Pinker, και το τελευταίο του βιβλίο είναι απαραίτητο για όποιον θέλει να μάθει περισσότερα για το πώς επικοινωνούν οι άνθρωποι», γράφει ο Γκέιτς για τον καθηγητή Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ που μελετά τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι. Ο δισεκατομμυριούχος εξηγεί ότι το βιβλίο «δείχνει πώς η "κοινή γνώση" επιτρέπει στους ανθρώπους να συντονίζονται: Όταν γνωρίζουμε τι ξέρουν οι άλλοι, τα έμμεσα σήματα γίνονται σαφή. Αν και το ίδιο το θέμα είναι αρκετά περίπλοκο, το βιβλίο είναι ευανάγνωστο και πρακτικό, και με έκανε να δω τις καθημερινές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με νέο τρόπο».

«Abundance» των Ezra Klein και Derek Thompson: Γραμμένο από δύο δημοσιογράφους, το «Abundance» προσφέρει «μια αιχμηρή ματιά στο γιατί η Αμερική φαίνεται να δυσκολεύεται να κατασκευάσει πράγματα και τι θα χρειαστεί για να το διορθώσει», γράφει ο Γκέιτς. «Δεν προσποιείται ότι έχει όλες τις απαντήσεις, αλλά θέτει τα σωστά ερωτήματα σχετικά με το πώς οι ΗΠΑ μπορούν να ανοικοδομήσουν την ικανότητά μας να κάνουμε μεγάλα πράγματα», καταλήγει.

