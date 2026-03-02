Σε συναγερμό το Ακρωτήρι μετά από επίθεση με drone - Προληπτική μετακίνηση οικογενειών, αναφέρει η βρετανική πρεσβεία

Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σημειώθηκε αργά το βράδυ στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής πρεσβείας στη Λευκωσία. Όπως επισημαίνεται, drone μίας κατεύθυνσης έπληξε υπόστεγο αεροσκαφών εντός της αεροπορικής βάσης, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ενώ οι ζημιές χαρακτηρίζονται περιορισμένες.

Η πρεσβεία διαβεβαιώνει ότι οι επιχειρήσεις της βάσης συνεχίζονται κανονικά και δεν έχει προκύψει οποιαδήποτε επίπτωση στη λειτουργική της ικανότητα. Υπογραμμίζεται ότι οι Βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις αντέδρασαν άμεσα και με επαγγελματισμό για την προστασία του προσωπικού, ενώ τα μέτρα ασφαλείας βρίσκονται στο ανώτατο επίπεδο.

Διαβάστε επίσης:

Όπως αναφέρεται, τις τελευταίες εβδομάδες έχει ενισχυθεί σημαντικά η προστασία των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, με ανάπτυξη πρόσθετων αμυντικών δυνατοτήτων, μεταξύ των οποίων συστήματα ραντάρ, αντιαεροπορική άμυνα και μαχητικά αεροσκάφη F 35. Η ενίσχυση αυτή εντάσσεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλαίσιο προληπτικών και ψύχραιμων μέτρων με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια του προσωπικού και των οικογενειών τους.

Σε ό,τι αφορά τις οικογένειες που διαμένουν στη βάση, η βρετανική πρεσβεία ανακοινώνει ότι, ως προληπτικό μέτρο μετά το χθεσινοβραδινό περιστατικό, μετακινούνται σε εναλλακτικά καταλύματα σε κοντινή περιοχή στην Κύπρο. Τονίζεται ότι δεν πρόκειται για πλήρη εκκένωση, αλλά για προσωρινή μετακίνηση για λόγους ασφαλείας. Οι επηρεαζόμενοι λαμβάνουν τακτικές ενημερώσεις και υποστήριξη από την ομάδα της RAF Ακρωτηρίου, ενώ δεν δίνονται προς το παρόν περισσότερες λεπτομέρειες για τη διάρκεια του μέτρου ή για ενδεχόμενο επαναπατρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αναφορικά με τα αίτια και την προέλευση της επίθεσης, επισημαίνεται ότι η πλήρης αξιολόγηση του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη και διεξάγεται επείγουσα έρευνα για τον εντοπισμό της προέλευσης του drone. Σύμφωνα με την τρέχουσα εκτίμηση, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκτοξεύθηκε πριν από τη δημόσια δήλωση του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τη χρήση των βρετανικών βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ανακοίνωση κάνει λόγο για αυξανόμενα αδιάκριτα και δυσανάλογα πλήγματα από το ιρανικό καθεστώς στην ευρύτερη περιοχή, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ακόμη ένα παράδειγμα επιθέσεων που στοχεύουν τόσο στρατιωτικούς όσο και πολιτικούς στόχους, ακόμη και σε χώρες που δεν συμμετείχαν σε επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Υπογραμμίζεται ωστόσο ότι οι ενέργειες των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι αποκλειστικά αμυντικές και αποσκοπούν στην προστασία της Βρετανίας και των συμμάχων της.

Παρά το περιστατικό, η βάση στο Ακρωτήρι συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, με τη βρετανική πρεσβεία να διαμηνύει ότι η προστασία του προσωπικού και των οικογενειών τους παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα.