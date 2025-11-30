Έλον Μασκ: Δέκα πράγματα που ίσως να μην γνωρίζατε για τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου [βίντεο]

Ο Έλον Μασκ είναι ίσως η πιο πολυσυζητημένη -και αναμφίβολα η πιο διχαστική- φιγούρα της σύγχρονης τεχνολογίας. Άλλοι τον βλέπουν ως οραματιστή που θέλει να στείλει την ανθρωπότητα στον Άρη, κι άλλοι ως έναν αμφιλεγόμενο δισεκατομμυριούχο που ζει για τη συνεχή πρόκληση και την προσοχή.

Πίσω όμως από τις πρωτοσέλιδες ειδήσεις, τις εκκεντρικές δηλώσεις και τα εξωφρενικά projects, κρύβεται μια σειρά από ιστορίες και λεπτομέρειες που δεν είναι ευρέως γνωστές.

Ακολουθούν 10 πράγματα που ίσως δεν γνωρίζατε για τον Έλον Μασκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου, σύμφωνα με τη λίστα Forbes.

1. Είναι φανατικός με την επιστημονική φαντασία

Ο Μασκ έχει δηλώσει πολλές φορές ότι βιβλία όπως το The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy και το Foundation επηρέασαν καταλυτικά τη σκέψη του. Μέσα από αυτά υιοθέτησε ιδέες για διαστημική εξερεύνηση, τεχνολογική πρόοδο και την τύχη της ανθρωπότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά από τα οράματά του μοιάζουν βγαλμένα από sci-fi.

2. Έχει κάνει cameo σε ταινίες και σειρές

Από το Iron Man 2 έως το The Big Bang Theory, ο Μασκ έχει εμφανιστεί αρκετές φορές στη μεγάλη και μικρή οθόνη. Ακόμη και animated σειρές όπως οι Simpsons και το Rick and Morty τον έχουν φιλοξενήσει ως χαρακτήρα. Ο Μασκ φαίνεται να απολαμβάνει το celebrity status του όσο και τις τεχνολογικές του επιτυχίες.

3. Αγόρασε το αυτοκίνητο-υποβρύχιο του Τζέιμς Μποντ

Το 2013 απέκτησε τη θρυλική Lotus Esprit από την ταινία The Spy Who Loved Me. Παρότι ήλπιζε πως θα μπορούσε πραγματικά να βυθιστεί στο νερό, σύντομα απογοητεύτηκε όταν έμαθε ότι το όχημα ήταν απλώς κινηματογραφικό κόλπο. Παρ’ όλα αυτά, δήλωσε ότι θα ήθελε να το «αναβαθμίσει» για να λειτουργεί.

4. Είναι λάτρης των videogames

Η σχέση του με το gaming ξεκινά από την παιδική του ηλικία. Παίζει D&D, ενώ είναι και μεγάλος φαν τίτλων όπως το Mass Effect και το Fallout. Παρότι έχει κάνει υπερβολικούς ισχυρισμούς για την «παγκόσμια κατάταξή» του στο Diablo 4, είναι σαφές ότι τα videogames αποτελούν σταθερή του απόλαυση.

5. Έχει εμμονή με το γράμμα X

Το γράμμα Χ εμφανίζεται σχεδόν σε κάθε μεγάλο project του: X.com (που εξελίχθηκε σε PayPal), Model X, SpaceX, xAI και φυσικά η μετονομασία του Twitter σε X. Για τον Μασκ, το Χ συμβολίζει το άγνωστο, την καινοτομία και την εξερεύνηση – έχει γίνει σχεδόν εμμονικό κομμάτι του brand του.

6. Κυκλοφόρησε δικό του άρωμα

Το 2022 λάνσαρε το δικό του άρωμα με μια μυρωδιά που –σύμφωνα με τον ίδιο– θυμίζει «καμένα μαλλιά». Παρά την παράξενη ονομασία, το άρωμα εξαντλήθηκε σε λίγες ώρες και απέφερε στον Μασκ πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια. Ακόμη μια απόδειξη ότι ό,τι αγγίζει γίνεται viral.

7. Η αδελφή του σκηνοθετεί ερωτικό περιεχόμενο

Η Tosca Musk είναι CEO της Passionflix, μιας πλατφόρμας που μεταφέρει αισθηματικά και ερωτικά μυθιστορήματα στη μικρή οθόνη. Η ίδια σκηνοθετεί μέρος του περιεχομένου, τονίζοντας ότι στόχος της είναι η ενδυνάμωση της γυναικείας σεξουαλικότητας χωρίς ντροπή και στερεότυπα.

8. Είναι πατέρας 11 παιδιών με τρεις διαφορετικές γυναίκες

Ο Μασκ έχει συχνά εκφράσει την άποψη ότι η υπογεννητικότητα απειλεί το μέλλον του πολιτισμού. Έχει 11 παιδιά, μερικά από τα οποία φέρουν ιδιαίτερα ονόματα όπως X A-Xii και Techno Mechanicus. Παράλληλα, αρκετές οικογενειακές διαμάχες έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον των μέσων.

9. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις

Τα τελευταία χρόνια έλαβε πόστο μέχρι και στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ως επικεφαλής του «υπουργείου κυβερνητικής αποτελεσματικότητας», μια θέση που εγκατέλειψε στη συνέχεια όταν, όπως είπε, πέτυχε τον στόχο του.

10. Υποσχέθηκε να δωρίσει 6 δισ. για την παγκόσμια πείνα, αλλά δεν το έκανε

Το 2021 δήλωσε ότι θα πουλούσε μετοχές της Tesla και θα δώριζε 6 δισ. δολάρια στον ΟΗΕ, αρκεί να του εξηγούσαν ακριβώς πώς θα λυθεί το πρόβλημα. Παρότι ο ΟΗΕ του παρουσίασε λεπτομερές σχέδιο, ο Μασκ δεν προχώρησε στη δωρεά. Λίγο αργότερα, όμως, ξόδεψε 44 δισ. για να αγοράσει το Twitter!

