Η ΕΕ αλλάζει τους κανόνες: Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων θα πρέπει να υιοθετήσουν αυτό το νέο μέτρο για σκύλους και γάτες

Σημαντικές αλλαγές έρχονται για τους ιδιοκτήτες κατοικίδιων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών στην Κύπρο.

Και αυτό γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία για νέο κανονισμό σχετικά με την ευζωία και την ιχνηλασιμότητα των ζώων συντροφιάς. Η νομοθεσία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2028 και στοχεύει στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου, στη διασφάλιση υπεύθυνης εκτροφής και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοικίδιων σε όλη την ΕΕ.

Το νέο μέτρο

Κεντρικό σημείο του νέου κανονισμού είναι η υποχρεωτική ηλεκτρονική σήμανση (microchip) για όλους τους σκύλους και τις γάτες στην ΕΕ, καθώς και η άμεση καταχώρισή τους σε εθνική βάση δεδομένων. Τα ζώα που εισάγονται από χώρες εκτός ΕΕ θα πρέπει να φέρουν μικροτσίπ πριν από την είσοδό τους και να καταχωρίζονται άμεσα στη συνέχεια.

Ο κανονισμός εισάγει επίσης κοινές ελάχιστες απαιτήσεις για την εκτροφή, τη στέγαση, τη φροντίδα και την πώληση σκύλων και γατών, δημιουργώντας ενιαίο πλαίσιο για όλα τα κράτη-μέλη. Οι επαγγελματίες του κλάδου -εκτροφείς, καταφύγια και πωλητές- θα έχουν τέσσερα χρόνια για να προσαρμοστούν, ενώ οι ιδιώτες ιδιοκτήτες θα έχουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα: 10 χρόνια για σκύλους και 15 χρόνια για γάτες.

Η νέα νομοθεσία της ΕΕ αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των ζώων συντροφιάς, βελτιώνοντας την ιχνηλασιμότητα, περιορίζοντας την εγκατάλειψη και το παράνομο εμπόριο και θέτοντας αυστηρά, κοινά πρότυπα ευζωίας σε όλα τα κράτη-μέλη.

Πηγή: iefimerida.gr