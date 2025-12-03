Η Αντζελίνα Τζολί θα πρωταγωνιστήσει στο θρίλερ «Sunny»

Η Αντζελίνα Τζολί ξεκίνησε τα γυρίσματα του Sunny, ενός σκοτεινού θρίλερ που σκηνοθετεί η Έβα Σέρχογκ των «Tokyo Vice» και «Yellowjackets».

Διατηρώντας το ύφος των κλασικών ταινιών, το «Sunny» ακολουθεί μια γυναίκα–γκάνγκστερ που παλεύει να προστατεύσει τους γιους της και τον εαυτό της από έναν κακοποιητικό βαρόνο ναρκωτικών. Ένα απρόοπτο όμως, της αφήνει μόνο λίγες ώρες για να σχεδιάσει την οριστική τους διαφυγή.

Το σενάριο υπογράφει ο Γουίλιαμ Ντέι Φρανκ, βασισμένο σε ιστορία που συνέλαβε μαζί με τη Σέρχογκ. Ο Νέιθαν Κλίνγκερ της Gramercy Park Media είναι παραγωγός μαζί με την Τζολί, τον Μαρκ Φασάνο της Nickel City Pictures και τον Τζέφρι Γκρίνσταϊν της A Higher Standard, σε συνεργασία με την Choice Films. Η Σέρχογκ εκτελεί χρέη παραγωγού. Η A Higher Standard αναλαμβάνει τις παγκόσμιες πωλήσεις, ενώ η WME Independent χειρίζεται από κοινού τις εγχώριες.

Ο Φασάνο χαρακτήρισε την Τζολί «δύναμη της φύσης», δηλώνοντας: «Ο κόσμος θα σοκαριστεί από αυτό που φέρνει με αυτόν τον καθηλωτικό χαρακτήρα. Ο βίαιος κόσμος που δημιούργησαν η Έβα και η Αντζελίνα είναι ριζωμένος στην ανάγκη επιβίωσης και στην οικογένεια, με μια μητέρα που κάνει τα πάντα για να προστατεύσει τους δύο γιους της».

Ο Κλίνγκερ πρόσθεσε: «Η Αντζελίνα έχει κάνει τον ρόλο απόλυτα δικό της. Τόσα δυνατά, χαρακτήρα-κεντρικά θρίλερ είναι σπάνια, και η προσοχή στη λεπτομέρεια που έχουν φέρει εκείνη και η Έβα στην ταινία είναι εντυπωσιακή».

Πρόσφατα, η Τζολί απέσπασε υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα και Critics Choice Award για την ερμηνεία της ως Μαρίας Κάλλας στο Maria του Πάμπλο Λαραΐν. Στα επόμενα πρότζεκτ της περιλαμβάνονται το Couture της Άλις Γουινουκούρ, που έκανε πρεμιέρα στο TIFF, η κωμωδία Anxious People του Μαρκ Φόρστερ, και το The Initiative, ένα κατασκοπικό θρίλερ που τη φέρνει ξανά μαζί με τον Νταγκ Λάιμαν, σκηνοθέτη του Mr. & Mrs. Smith. Εκπροσωπείται από την WME και το νομικό γραφείο Johnson, Shapiro, Slewett & Kole.

Με πληροφορίες από Deadline / lifo.gr