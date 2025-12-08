Η συμβουλή του Χαρτσιώτη στον νέο υπουργό Δικαιοσύνης: «Να προβληματίζεσαι από την καλοπροαίρετή κριτική, προσπέρνα την κακοπροαίρετη»

Η ασφάλεια του πολίτη, η επιτάχυνση της απονομής και η εξυγίανση της δικαιοσύνης και η πολιτική προστασία και η ανθεκτικότητα του κράτους είναι οι τρεις άξονες στους οποίους θα στραφεί το έργο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, όπως ανέφερε ο νέος Υπουργός, Κωνσταντίνος Φυτιρής, κατά την τελετή παράδοσης-παραλαβής του χαρτοφυλακίου, από τον προκάτοχό του, Μάριο Χαρτσιώτη το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ο νέος Υπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του στο έργο του κ. Χαρτσιώτη, αναφέροντας ότι «η πορεία που χάραξε, οι μεταρρυθμίσεις και η αφοσίωσή του αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη» και διαβεβαιώνοντας ότι αυτή την πορεία θα προχωρήσει παραπέρα. «Η συνέχεια και η θεσμική σταθερότητα είναι το κλειδί για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δικαιοσύνη», είπε.

«Αναλαμβάνω σε μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις», σημείωσε ο κ. Φυτιρής, επισημαίνοντας ότι αναγνωρίζει ως «ύψιστη τιμή αλλά και βαρύτατη ευθύνη» τον διορισμό του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Υπουργείο.

«Η Πολιτεία οφείλει να είναι πάντα έτοιμη, πάντα παρούσα», είπε, προσθέτοντας ότι «η αυξανόμενη ανησυχία της κοινωνίας για την εγκληματικότητα απαιτεί άμεσες, τολμηρές και συντονισμένες δράσεις σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία». Είπε, ακόμα, ότι το πρόγραμμα που θα εφαρμόσει «θα πρέπει να είναι ευέλικτο για να μπορεί ανά πάσα στιγμή να προσαρμοστεί στις ανάγκες της στιγμής και της δεδομένης κατάστασης».

Το πλάνο για κάθε ένα από τα ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου θα διαμορφωθεί τις επόμενες μέρες, είπε στους δημοσιογράφους μετά την παραλαβή του χαρτοφυλακίου, αφού λάβει λεπτομερείς ενημερώσεις από όλα τα τμήματα.

Αναφερόμενος στους τρεις άξονες πολιτικής, είπε ότι για την ασφάλεια στην καθημερινότητα του πολίτη σε κάθε γειτονιά «θα ενισχύσουμε τις κρίσιμες υπηρεσίες για μονάδες της Αστυνομίας με προσωπικό, συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας, εξειδικευμένη εκπαίδευση και στοχευμένη επιχειρησιακή αναδιοργάνωση». Πρόσθεσε ότι «έμφαση θα δοθεί στην πρόληψη και στην καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος, της βίας, των ναρκωτικών και των τροχιών αδικημάτων».

Όσον αφορά την εξυγίανση της δικαιοσύνης, είπε ότι η δικαιοσύνη «θα πρέπει να είναι γρήγορη, καθαρή και αξιόπιστη» και πρόσθεσε ότι στόχος είναι «η πλήρης αξιοποίηση της τεχνολογίας, η εφαρμογή του e-justice", η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων και των εργασιών της δικαιοσύνης, περιλαμβανομένης της αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων της. Υπογράμμισε, δε, ότι «η μεταρρύθμιση δεν είναι επιλογή, είναι καθήκον μας σε στενή συνεργασία με τη Γενική Εισαγγελία και τις Δικαστικές Αρχές».

Αναφορικά με την πολιτική προστασία και την ανθεκτικότητα του κράτους, είπε ότι «η προστασία της ζωής και της περιουσίας είναι υπέρτατη υποχρέωση της Πολιτείας» και ότι «με σύγχρονα μέσα, καλύτερο συντονισμό και εφαρμογή πρωτοκόλλων διαχείρισης κρίσεων, δοκιμασμένο ανά τακτά χρονικά διαστήματα, θα επιδιώξουμε να θωρακίσουμε τη χώρα». Πρόσθεσε, δε, ότι απαραίτητο είναι να καλλιεργηθεί «ενιαίο πνεύμα, χωρίς διακρίσεις, σε όλο το προσωπικό των υπηρεσιών που υπάρχουν στο Υπουργείο, ώστε να ενισχύσουμε το αίσθημα δικαίου».

«Οι βασικές μας αρχές είναι η ισότητα μπροστά στον νόμο, η προστασία των ευάλωτων ομάδων, η διαφάνεια και η αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε μορφής διαφθοράς», συνέχισε ο κ. Φυτιρής, καλώντας σε συνεργασία όλα τα τμήματα του Υπουργείου, αλλά και τους κοινωνικούς φορείς και τους πολίτες για την επίτευξη των στόχων.

«Οι προσδοκίες είναι υψηλές και ο δρόμος δύσκολος, όμως πιστεύω ακράδαντα ότι με συλλογική προσπάθεια, ενιαίο πνεύμα, τόλμη και αποφασιστικότητα, πάντα όμως με σεβασμό στους θεσμούς, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πιο δίκαιη, ασφαλή και σύγχρονη κοινωνία, κυρίως για την νέα γενιά», κατέληξε.

Από την πλευρά του ο κ. Χαρτσιώτης, παραδίδοντας το χαρτοφυλάκιο, επεσήμανε στον νέο Υπουργό ότι αναλαμβάνει ένα πολυσύνθετο και ευαίσθητο Υπουργείο. «Η ευαισθησία του Υπουργείου έχει να κάνει και με πάρα πολλά και διάφορα θέματα, τα οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, απασχολούν καθημερινά τη δημοσιότητα», ανέφερε

Στο πλαίσιο αυτό, τον προέτρεψε να ακούει, να ακολουθεί και να προβληματίζεται από την καλοπροαίρετή κριτική, αλλά να προσπερνά την κακοπροαίρετη κριτική και να μένει «αφοσιωμένος και προσηλωμένος στους στόχους και τις εμβληματικές δράσεις της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη».

Συνέχισε λέγοντας ότι «ο στόχος μας είναι η επιτέλεση του κυβερνητικού έργου, όπως έχει καθοριστεί μέσα από το κοινωνικό συμβόλαιο που υπέγραψε ο λαός με τον Νίκο Χριστοδουλίδη το 2023 και οι στόχοι αυτοί είναι συγκεκριμένοι, αμετάθετοι και τους ακολουθούμε με αποφασιστικότητα».

Επαίνεσε, δε, το προσωπικό του Υπουργείου, σημειώνοντας ότι ο ίδιος εντυπωσιάστηκε από την ευσυνειδησία του, την εργατικότητα του, την υπευθυνότητα του, τις γνώσεις του, αλλά και από το ήθος και το χαρακτήρα του.

Κάλεσε, επίσης, τον νέο Υπουργό να υψώσει ασπίδα προστασίας στο προσωπικό, σημειώνοντας ότι είναι «τα άτομα τα οποία πραγματικά θα είναι το δεξί σας χέρι στην προσπάθειά σας αυτή, αλλά και είναι ουσιαστικά ο εγκέφαλος της κρατικής ασφαλείας του τόπου».

«Μένοντας αυστηρά προσηλωμένος στους στόχους σας και στις κορυφαίες θεσμικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη θα μπορέσετε να φέρετε επάξια και με επιτυχία εις πέρας το έργο σας», είπε απευθυνόμενος στον νέο Υπουργό. «Είσαστε ένα άτομο ικανό, ένα άτομο με εμπειρία και ένα άτομο το οποίο για μένα αποτελεί εγγύηση ότι αυτά τα οποία ξεκινήσαμε, θέσαμε τα θεμέλια και προχωρούμε, θα τα φέρετε εις πέρας», πρόσθεσε.

Απολογισμός έργου

Ως απερχόμενος Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, ο κ. Χαρτσιώτης έκανε εκτενή αναφορά στο έργο που επιτελέστηκε στο διάστημα που ο ίδιος διετέλεσε στο αξίωμα. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις ενέργειες για αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού στις Κεντρικές Φυλακές, αλλά και στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος σε αυτές. Αναφέρθηκε στην παράδοση της νέας κλειστής φυλακής, αλλά και στους σχεδιασμούς για νέα κτίρια μέχρι το 2027, όπως επίσης στην απόφαση για το κέντρο κράτησης ανηλίκων στη Μενόγεια.

Σημείωσε, επίσης, και τα μέτρα που λαμβάνονται για την εύρυθμη λειτουργία των φυλακών, που περιλαμβάνουν και το νομοσχέδιο για ποινικοποίηση της χρήσης κινητών τηλεφώνων, αλλά και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος παρακολούθησης.

Επεσήμανε, δε, ότι προχώρησε και η πλήρωση κενών θέσεων τόσο στο Τμήμα Φυλακών, όσο και στα σώματα της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, προσθέτοντας ότι σύντομα αναμένεται να καλυφθούν ακόμα περισσότερες θέσεις.

Συγκεκριμένα, είπε ότι στις Κεντρικές Φυλακές προσλήφθηκαν 72 δεσμοφύλακες και άλλες 120 θέσεις είναι υπό πλήρωση για το 2026. Η Αστυνομία, είπε, έχει στελεχωθεί την τελευταία διετία με 420 περίπου άτομα και θα προσληφθούν αλλά 160 άτομα, ενώ στην Πυροσβεστική προσλήφθηκαν 270 περίπου άτομα.

Υπογράμμισε, επίσης, τις επιτυχίες της ΥΚΑΝ, αναφέροντας ότι κατασχέθηκαν 617 κιλά κάνναβη το 2024 και 805 κιλά το 2025 μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου και κατασχέθηκαν 52 κιλά κοκαΐνη το 2024 και 50 κιλά μέχρι αρχές Δεκεμβρίου 2025. Πρόσθεσε ότι αύξηση στις κατασχέσεις υπήρξε και σε άλλες παράνομες ουσίες όπως η μεταμφεταμίνη, από 488 γραμμάρια το 2024 σε 6,5 κιλά το 2025, και σκευάσματα τύπου ζελεδάκια από 1800 συσκευασίες το 2024 σε 3400 συσκευασίες το 2025.

Ως «εμβληματικές δράσεις της Κυβέρνησης» ανέδειξε ο κ. Χαρτσιώτης τα νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί στη Βουλή και αφορούν τον εκσυγχρονισμό της Νομικής Υπηρεσίας και τον εκσυγχρονισμό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην υλοποίηση του σχεδιασμού για το «κουμπί πανικού» με την εφαρμογή Ελπίς, λέγοντας ότι «καταφέραμε και μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα το εφαρμόσαμε, το ενισχύσαμε στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο». Σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή περίπου ένας αριθμός 170 - 180 άτομα έχουν εγγραφεί στην εφαρμογή και ότι υπήρξε ένας αριθμός περιστατικών, περίπου 10-15, «όπου η ανταπόκριση της Αστυνομίας ήταν άμεση, μέσα στον αναμενόμενο ελάχιστο χρόνο», όπως είπε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κ. Χαρτσιώτης δήλωσε ότι αποχωρεί από το Υπουργείο με αίσθημα ικανοποίησης, λέγοντας ότι έφερε εις πέρας το έργο που του ανατέθηκε.

Πηγή: ΚΥΠΕ