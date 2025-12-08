Επαγγελματικά και εμπορικά ακίνητα: Η Λεμεσός έχει τις ψηλές τιμές και η Λευκωσία τις περισσότερες συναλλαγές

Τις κυρίαρχες τάσεις στις πωλήσεις γραφείων και καταστημάτων Παγκύπρια και ανά επαρχία, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 σκιαγραφεί η ανάλυση της Landbank Analytics. Ρίχνει ταυτόχρονα φως και στις μέσες τιμές αναδεικνύοντας τις μεγάλες αποκλίσεις, που υπάρχουν ανά επαρχία.

Οι συναλλαγές που αφορούσαν γραφεία και καταστήματα έφτασαν σε αξία στα €29,8 εκατ. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν Παγκύπρια 128 πωλήσεις καταστημάτων αξίας €19,2 εκατ. και 51 πωλήσεις γραφείων αξίας €10,6 εκατ.

Γραφεία: Κυρίαρχες Λευκωσία και Λεμεσός

Στη Λευκωσία έχουν καταγραφεί 30 πωλήσεις γραφείων το πρώτο εξάμηνο του έτους και στη Λεμεσό 13 πωλήσεις. Οι δύο αυτές επαρχίες συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών, γεγονός που αντικατοπτρίζει την κυρίαρχη τους θέση ως επιχειρηματικά κέντρα. Στον αντίποδα οι επαρχίες Πάφου και Λάρνακας έχουν πολύ μικρό όγκο πωλήσεων γραφείων (3 και 5 αντίστοιχα), ενώ στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου δεν καταγράφηκε καμία πώληση. Παρά το γεγονός ότι η Λευκωσία συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο όγκο σε επίπεδο μέσης τιμής η Λεμεσός παρουσιάζει με διαφορά την υψηλότερη μέση τιμή γραφείου καθώς ανήλθε σε €303.269. Αντίθετα, η Λάρνακα είχε την πιο προσιτή μέση τιμή στις €120.000. Στη Λευκωσία η μέση τιμή αγοράς γραφείου ήταν €182.000 και στην Πάφο €212.000.

Καταστήματα: Δεύτερη ακριβότερη, μετά τη Λεμεσό, η Πάφος

Η αγορά καταστημάτων καταγράφει περισσότερες συναλλαγές σε σύγκριση με αυτή των γραφείων. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκαν 53 πωλήσεις καταστημάτων στη Λευκωσία, 31 στην Λεμεσό, 25 στην Πάφο, 13 στην Λάρνακα και έξι στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου. Οι μέσες τιμές πώλησης των καταστημάτων είναι πιο συγκεντρωμένες σε σύγκριση με αυτές των γραφείων δεδομένου ότι υψηλότερη μέση τιμή, που καταγράφηκε στη Λεμεσό ήταν €166.000, ενώ η χαμηλότερη μέση τιμή, η οποία καταγράφηκε στη Λάρνακα ήταν €128.500. Στο μεσοδιάστημα βρίσκονταν οι επαρχίες Πάφου με μέση τιμή πώλησης €162.500 και Λευκωσίας με €135.000. Για σκοπούς καταγραφής σημειώνεται ότι η μέση τιμή πώλησης των έξι καταστημάτων στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου ήταν περίπου €202.000.

Υγιής αγορά και στρατηγικές επενδύσεις

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Landbank, Ανδρέας Χριστοφορίδης επισημαίνει:

«Τα ευρήματα της ανάλυσής μας επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη ισχυρή δυναμική της κυπριακής αγοράς, αν και με σημαντικές γεωγραφικές αποκλίσεις, ειδικά στις πωλήσεις καταστημάτων και γραφείων. Η Λευκωσία συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών για τον εμπορικό και επαγγελματικό κλάδο, γεγονός που αναδεικνύει το ρόλο της ως επιχειρηματικό κέντρο. Την ίδια ώρα, η Λεμεσός ξεχωρίζει και σε αυτές τις κατηγορίες ακινήτων για τις ψηλές τιμές, ιδιαίτερα στα γραφεία, όπου καταγράφει τις υψηλότερες μέσες τιμές πώλησης Παγκύπρια. Αυτή η εικόνα αντικατοπτρίζει την αυξημένη ζήτηση για σύγχρονους επαγγελματικούς χώρους στην πόλη, λόγω της εισροής ξένων εταιρειών. Οι επαρχίες Λάρνακας και Πάφου παρουσιάζουν σαφώς πιο συγκρατημένο ενδιαφέρον στον τομέα των γραφείων. Αυτό δημιουργεί ευκαιρίες για στρατηγικές επενδύσεις, καθώς οι χαμηλότερες μέσες τιμές, ειδικά στη Λάρνακα, μπορούν να προσελκύσουν επενδυτές που αναζητούν value for money ή νέους επιχειρηματικούς κόμβους που συνδέονται με την αναπτυσσόμενη τουριστική υποδομή τους. Γενικότερα, η αγορά των εμπορικών και επαγγελματικών ακινήτων παραμένει ένας πυλώνας της κυπριακής αγοράς, που διαγράφει μια ενδιαφέρουσα πορεία τα τελευταία χρόνια».