Δημιουργικό Εργαστήριο για ενήλικες - Τα Γλυκά Κεράσματα των Χριστουγέννων στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη συνεργασία του με τη συγγραφέα και εκπαιδεύτρια Φλωρεντία Κυθραιώτου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου σας προσκαλεί σε ένα ακόμη μοναδικό εργαστήριο για ενήλικες, αφιερωμένο στα χριστουγεννιάτικα κεράσματα δοσμένα με μια φρέσκια και δημιουργική ματιά.

Θα παρουσιαστούν ευφάνταστες συνταγές χωρίς μαγείρεμα, που αντλούν έμπνευση από την κυπριακή παράδοση και ανανεώνουν γνώριμες γεύσεις μέσα από νέους συνδυασμούς υλικών και τεχνικών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη χρήση ποιοτικών, τοπικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί σύντομη παρουσίαση με θέμα «Τα γλυκά της Κύπρου και η ιστορία τους», ενώ θα προταθούν και αρμονικοί συνδυασμοί των γλυκών με κυπριακά κρασιά και αποστάγματα.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους γλυκά των Χριστουγέννων αλλιώς.

Η Φλωρεντία Κυθραιώτου είναι συγγραφέας και εκπαιδεύτρια σε θέματα οινογαστρονομίας, με πλούσιο συγγραφικό έργο και εκτενή εμπειρία στους τομείς της διατροφής, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Είναι κάτοχος του διεθνούς τίτλου WSET Level 3 (Wine & Spirit Education Trust) και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

Το εργαστήριο θα διεξαχθεί στα Ελληνικά με την δυνατότητα ταυτόχρονης μετάφρασης στα Αγγλικά εάν προκύψει ανάγκη.

Κράτηση Απαραίτητη στο 22128175 / Δωρεάν Συμμετοχή

Ημερομηνία: Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Ώρα: 11:00-13:00

Χώρος: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία- Κεντρική είσοδος- οδός Λυκούργου

Τα εργαστήρια/δράσεις πραγματοποιούνται, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την υγεία και ασφάλεια των επισκεπτών και του προσωπικού και είναι προσβάσιμες σε εμποδιζόμενες ομάδες.

Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος www.boccf.org και στις επίσημες σελίδες του Ιδρύματος στο Facebook & στο Instagram (@boccf)

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων/εργαστηρίων θα ληφθούν φωτογραφίες ή και βίντεο. Η εικόνα όσων παρευρεθούν για την παρακολούθησή τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προώθησης ή και να δοθεί στα ΜΜΕ ή να ανέβει στο διαδίκτυο. Με την παρουσία στις εκδηλώσεις, το κοινό δίνει αυτόματα στους διοργανωτές το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις φωτογραφίες/βίντεο που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης ή βιντεογράφησης.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία

Για πληροφορίες: 22128175

www.boccf.org