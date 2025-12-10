Εκδήλωση για τα 75χρόνα του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού στην Πάφο

Εκδήλωση αφιερωμένη σε εθελοντές και συνεργάτες, με αφορμή τη συμπλήρωση 75 χρόνων ανθρωπιστικής δράσης και προσφοράς, πραγματοποίησε ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός (Κ.Ε.Σ.) Κλάδος Πάφου, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Βηρυτού (AUB) στην Πάφο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση αποτέλεσε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή αναγνώρισης της διαχρονικής προσφοράς του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού προς την κυπριακή κοινωνία, από την ίδρυσή του το 1950 μέχρι σήμερα.

Σε χαιρετισμό της, η Πρόεδρος του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, Φωτεινή Παπαδοπούλου, αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή του Οργανισμού, υπογραμμίζοντας τα σημαντικότερα ορόσημά του, από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, την ανθρωπιστική κρίση την περίοδο του 1974, μέχρι και τις σύγχρονες προκλήσεις, όπως η πανδημία COVID-19 και οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές.

Η κ. Παπαδοπούλου σημείωσε, επίσης, τη διαχρονική αποστολή του Κ.Ε.Σ. και την προσήλωσή του στις επτά θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Κινήματος του Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, τονίζοντας ότι η ανθρωπιστική προσφορά δεν έχει όρια. Έχει μόνο συνέχεια.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αποδόθηκε συμβολική τιμή σε τρεις εθελόντριες που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή, για την καθοριστική και εξαίρετη προσφορά τους κατά το 1974. Πρόκειται για τις Θεανώ Παπαγεωργίου, Ντίνα Κακογιάννη και Αγγελική Φιλίππου, των οποίων η αυταπάρνηση και η αφοσίωση στον άνθρωπο άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού. Παράλληλα, τιμήθηκαν οι διαχρονικοί χορηγοί και υποστηρικτές του Κλάδου Πάφου, οι οποίοι με τη συνεχή και πολύτιμη συμβολή τους ενισχύουν ουσιαστικά το ανθρωπιστικό έργο του Οργανισμού και συμβάλλουν στη συνέχιση της αποστολής του με συνέπεια και αποτελεσματικότητα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μήνυμα ευγνωμοσύνης προς όλους όσοι υπηρέτησαν και υπηρετούν τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, εθελοντές, μέλη, στελέχη και υποστηρικτές, με τη δέσμευση ότι η προσφορά προς τον συνάνθρωπο θα συνεχιστεί με το ίδιο όραμα και την ίδια αφοσίωση.