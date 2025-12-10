Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ενημέρωση για τις Κεντρικές Φυλακές θα έχει την Πέμπτη ο Υπ. Δικαιοσύνης

Ο Υπουργός αναμένεται να τοποθετηθεί επίσημα επί του θέματος μέχρι την Παρασκευή.

Ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής ανέφερε ότι αύριο, Πέμπτη θα επισκεφθεί τις Κεντρικές Φυλακές για μια γενική ενημέρωση, μετά και τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία αφορά την κατάσταση στο σωφρονιστικό σύστημα.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, ο κ. Φυτιρής δήλωσε ότι βρίσκεται στο στάδιο της ενημέρωσης για τα ευρήματα της έκθεσης, σημειώνοντας ότι η επίσκεψή του στις φυλακές θα έχει ως στόχο «γενική ενημέρωση για όλα τα ζητήματα που αφορούν τις φυλακές, προκειμένου να βελτιώσουμε το σύστημα».

