Για αγορά πυροσβεστικών οχημάτων για πυρόπληκτες Κοινότητες μέρος του έρανου της Εκκλησίας

Ένα μέρος του ποσού που εισπράχθηκε από Έρανο εντός Ιερών Ναών, στις 3 Αυγούστου 2025, με σκοπό τη στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην ορεινή περιοχή της Λεμεσού, και συγκεκριμένα το ποσό των €200.000, θα κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό που ανοίχθηκε από το Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, με σκοπό το πόσο αυτό να διατεθεί για αγορά πυροσβεστικών οχημάτων στις πυρόπληκτες Κοινότητες.

Περαιτέρω, το ποσό των €155.000, που αποτελεί το υπόλοιπο ποσό του Εράνου, καθώς και άλλων εισπραχθέντων ποσών από άλλους Εκκλησιαστικούς Οργανισμούς, θα διατεθεί σε όλες τις πληγείσες Κοινότητες, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του, το Κεντρικό Εκκλησιαστικό Ταμείο της Εκκλησίας της Κύπρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Εκκλησία της Κύπρου με Εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2025, διεξήγαγε Έρανο εντός των Ιερών Ναών της, την Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025, με σκοπό τη στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην ορεινή περιοχή της Λεμεσού.

Η Εκκλησία της Κύπρου είχε αποφασίσει όπως το προϊόν του εράνου διατεθεί προς αγορά πυροσβεστικών οχημάτων για τις ανάγκες των πυρόπληκτων Κοινοτήτων.

«Επειδή εν τω μεταξύ, πληροφορηθήκαμε ότι το Κράτος προτίθεται να αγοράσει πυροσβεστικά οχήματα σε όλες τις πυρόπληκτες Κοινότητες που δεν διαθέτουν τέτοια, η Εκκλησία της Κύπρου αποφάσισε, σε συνεννόηση με την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και με το Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ποσό €200.000, το οποίο αποτελεί μέρος του ποσού που εισπράχθηκε από τον Έρανο που διεξήγαγε η Εκκλησία της Κύπρου, κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό που ανοίχθηκε από το Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, με σκοπό το πόσο αυτό να διατεθεί για αγορά πυροσβεστικών οχημάτων στις πυρόπληκτες Κοινότητες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σχετική επιταγή παραδόθηκε σήμερα από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο στον Υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου.

Περαιτέρω, το Κεντρικό Εκκλησιαστικό Ταμείο της Εκκλησίας της Κύπρου ενημερώνει ότι ποσό €155.000, που αποτελεί το υπόλοιπο ποσό του Εράνου, καθώς και άλλων εισπραχθέντων ποσών από άλλους Εκκλησιαστικούς Οργανισμούς, θα διατεθεί σε όλες τις πληγείσες Κοινότητες, όπως αυτές της κοινοποιήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω των τοπικών Εκκλησιαστικών Επιτροπών, για στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην ορεινή περιοχή της Λεμεσού.

