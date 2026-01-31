Εγκύκλιο για το νέο ωράριο εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων που τίθεται σε ισχύ από 1η Φεβρουαρίου, εξέδωσε το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, οι ώρες εργασίας όλων των δημόσιων υπαλλήλων καθορίζονται στις 37,5 την εβδομάδα.

Για τους υπαλλήλους που απασχολούνται με βάση την πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7,5 ώρες ημερησίως, το ωράριο καθορίζεται ως ακολούθως:

α) Για υπηρεσίες που εφαρμόζουν σταθερό ωράριο, προσέλευση στις 7:30 π.μ. και αποχώρηση στις 3:00 μ.μ..

β) Για υπηρεσίες που εφαρμόζουν ευέλικτο ωράριο, προσέλευση 7:00 π.μ. και 9:00 π.μ. και αποχώρηση 2:30 μ.μ. και 4:30 μ.μ.

«Όπου δεν είναι εφικτή η εφαρμογή ελαστικού ωραρίου 2 ωρών, ο οικείος Προϊστάμενος Τμήματος μπορεί να περιορίσει το εύρος της ευελιξίας όλων ή ορισμένων υπαλλήλων του, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, παρέχοντας τους όμως την ευχέρεια ελαστικού ωραρίου 45 λεπτών τουλάχιστον, εντός του πιο πάνω καθορισμένου ευέλικτου ωραρίου», σημειώνεται.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι, για τις δικαιούχους της διευκόλυνσης του θηλασμού/ αυξημένης φροντίδας νεογέννητου, το ευέλικτο ωράριο επεκτείνεται κατά μια 1 ώρα.

Κατάλληλα μέσα

Στην εγκύκλιο, σημειώνεται ότι για σκοπούς ελέγχου της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων, χρησιμοποιούνται κατάλληλα ηλεκτρονικά μέσα, ενώ απαγορεύεται η χρήση κάρτας υπαλλήλου από άλλο πρόσωπο.

Οι υπάλληλοι θα πρέπει να εφοδιάζονται με ειδική προσωπική κάρτα, την οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά οι ίδιοι κατά την προσέλευση και την αποχώρηση τους από την εργασία, για την καταχώρηση της ώρας εισόδου και εξόδου τους.

Μισή ημέρα άδειας ανάπαυσης

Παράλληλα σημειώνεται ότι υπάλληλος που λαμβάνει μισή ημέρα άδεια ανάπαυσης, θα πρέπει να εργαστεί το ήμισυ του ημερήσιου εργάσιμου χρόνου, δηλαδή τρεις ώρες και 45 λεπτά.

Απουσία για ιδιωτικούς σκοπούς

Σημειώνεται ακόμη ότι δεν επιτρέπεται υπάλληλος να απουσιάζει εν ώρα εργασίας για ιδιωτικούς σκοπούς, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν ειδικής άδειας.