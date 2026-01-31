Καμπανάκι Standard and Poor’s για εξωτερικά ελλείμματα Κύπρου, Ελλάδας

Παρά τη σημαντική πρόοδο όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και τα δημόσια οικονομικά, οι ευπάθειες στους εξωτερικούς τομείς της Ελλάδας και της Κύπρου εξακολουθούν να υπάρχουν, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Standard and Poor’s.

Σε πρόσφατη έκθεσή του επεσήμανε ότι και οι δύο χώρες εμφανίζουν επί του παρόντος τα μεγαλύτερα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών της ευρωζώνης, με μέσο όρο 8,5% του ΑΕΠ στην Κύπρο και 7,6% στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2020-2024.

«Αυτό αποτελεί σημαντική αύξηση από τα μέσα ελλείμματα του 2,5% και 1,6% του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2013-2019. Η επιδείνωση αντικατοπτρίζει την ισχυρή ανάκαμψη μετά την πανδημία και τις υψηλότερες εισαγωγές που σχετίζονται με τα κεφάλαια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ. Υποδεικνύει επίσης σημαντική εξάρτηση από τις εισαγωγές, ιδίως υδρογονανθράκων», τόνισε.

Μεγαλύτερη πρόοδος στην Κύπρο

Στην έκθεση σημειώνεται ότι η Κύπρος έχει σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο στη μείωση του εξωτερικού χρέους.

«Το περιθώριο για περαιτέρω εξωτερική απομόχλευση στηρίζει τις τρέχουσες θετικές προοπτικές για την αξιολόγηση. Οι σημαντικές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων στους τομείς της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και του χρηματοπιστωτικού τομέα έχουν χρηματοδοτήσει τα μεγάλα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου και, τα τελευταία χρόνια, οδήγησαν σε πλήρη μείωση του εξωτερικού χρέους. Οι θετικές μας προοπτικές για την αξιολόγηση της Κύπρου αντανακλούν την προσδοκία μας ότι αυτές οι τάσεις θα συνεχιστούν», αναφέρει.

Σταθεροποίηση στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον οίκο, παρά την πρόσφατη ασθενή απόδοση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, η θέση του εξωτερικού χρέους της Ελλάδας έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

«Ενώ είναι αυξημένη με βάση τα διεθνή πρότυπα - ισοδύναμη με 230% του ΑΕΠ στο τέλος του 2024 - το εξωτερικό χρέος οφείλεται κυρίως από την κυβέρνηση και συνοδεύεται από μεγάλες διάρκειες λήξης και ευνοϊκό κόστος τόκων. Είναι σημαντικό ότι η κυβέρνηση έχει αρχίσει να μειώνει το απόθεμα. Η δυνατότητα περαιτέρω αναβαθμίσεων της Ελλάδας πιθανότατα θα εξαρτηθεί από τη συνεχιζόμενη πρόοδο στη μείωση των εξωτερικών ανισορροπιών, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω μειώσεων του ακόμη μεγάλου βάρους του εξωτερικού χρέους», εκτιμά.

Πάνω από μέσο όρο ευρωζώνης η ανάπτυξη

Σύμφωνα με τον οίκο, η ανάπτυξη στην Κύπρο θα ανέλθει στο 2,8% το 2026 και στο 2,9% το 2027 ενώ για την Ελλάδα στο 2,% και 2% αντίστοιχα με τους ρυθμούς ανάπτυξης και των δυο χωρών να ξεπερνούν το μέσο όρο της ευρωζώνης που εκτιμάται στο 1,2%-1,4%.

Όπως τονίζει ο οίκος, στήριξη στην ανάπτυξη των δύο χωρών δίνει ο τουρισμός, με τις δύο χώρες να είναι ισχυρότερες σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια.

Βελτιωμένη είναι και η δημοσιονομική εικόνα των δύο χωρών, παρατηρεί ο οίκος, με βελτίωση των δημοσιονομικών ισοζυγίων και υποχώρηση του δημοσίου χρέους. Για την Κύπρο υποδεικνύεται ότι ο ρόλος των δημοσιονομικών αποθεμάτων έχει περιοριστεί, χωρίς όμως να αποτελεί άμεσο κίνδυνο για τη σταθερότητα.

Βασικός παράγοντας στις αξιολογήσεις

Οι εξελίξεις στις εξωτερικές οικονομικές θέσεις των κρατών πιθανότατα θα αποτελέσουν βασικό παράγοντα για μελλοντικές αξιολογήσεις, αναφέρει ο οίκος.

Οι σταθερές προοπτικές για την αξιολόγηση της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας αντικατοπτρίζουν την προσδοκία για βραδύτερες βελτιώσεις στις εξωτερικές θέσεις αυτών των χωρών, σε συνδυασμό με μέτρια δημοσιονομική εξυγίανση και υψηλούς μακροοικονομικούς κινδύνους.

Αντίθετα, οι θετικές προοπτικές για την αξιολόγηση «A-» της Κύπρου υποδηλώνουν συνεχιζόμενη σύγκλιση με τις αξιολογήσεις της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας - τις οποίες ο οίκος αξιολογεί με «A+» - και του Βελγίου, το οποίο αξιολογεί με «AA-»