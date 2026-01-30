Πατσαλίδης: Καθοριστική φάση αναδιάρθρωσης στον τραπεζικό τομέα

Οι πρόσφατες εξαγορές της Ελληνικής Τράπεζας από τη Eurobank και της AstroBank από την Alpha Bank, σηματοδοτούν μια καθοριστική φάση αναδιάρθρωσης στον κυπριακό τραπεζικό τομέα, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη προς τη θεσμική επάρκεια και τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας, αναφέρει ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Χριστόδουλος Πατσαλίδης.

Σε εισαγωγική του τοποθέτηση στο «Οικονομικό Δελτίο Δεκεμβρίου», που δημοσίευσε σήμερα η Κεντρική Τράπεζα, σημειώνει ότι η είσοδος ισχυρών διεθνών θεσμικών επενδυτών με στρατηγικό και μακροπρόθεσμο ορίζοντα αναδεικνύει τη δέσμευσή τους στη δημιουργία βιώσιμης αξίας μέσω ενισχυμένων μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης και ορθολογικής διοικητικής εποπτείας, συμβάλλοντας στη θεσμική ωρίμανση και την αναβάθμιση της αξιοπιστίας του τομέα. Τα πιστωτικά ιδρύματα αυτά υπόκεινται στην εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέσω του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, ο οποίος επιβάλλει αυστηρά εποπτικά πρότυπα.

Τα πιστωτικά ιδρύματα αυτά υπόκεινται στην εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέσω του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, ο οποίος επιβάλλει αυστηρά εποπτικά πρότυπα. Η συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με τις οικονομίες κλίμακας, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη βελτιστοποίηση εταιρικών δομών, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την παροχή αναβαθμισμένων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, ενισχύοντας τη ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος», τονίζει.

Εκτιμήσεις για οικονομία

Όσον αφορά τις εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας για την οικονομία, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ για το 2025 αναμένεται να ανέλθει στο 3,5%, σε σχέση με 3,9% το 2024, ενώ την περίοδο 2026-28 αναμένεται άνοδος του ΑΕΠ κατά 3% ετησίως. Η προβλεπόμενη πορεία του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στην αναμενόμενη περαιτέρω άνοδο της εγχώριας ζήτησης καθ’ όλη την περίοδο του ορίζοντα προβλέψεων, και σε σχετικά μικρότερο βαθμό στην αναμενόμενη πορεία της εξωτερικής ζήτησης.

Παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, προβλέπεται περαιτέρω μείωση της ανεργίας στο 4,5% τα έτη 2025-28 σε σχέση με 4,9% το 2024, σε συνάρτηση με τη συνεχιζόμενη σταθερή μεγέθυνση του ΑΕΠ.

Ο πληθωρισμός (με βάση τον ΕνΔΤΚ) προβλέπεται να υποχωρήσει περαιτέρω στο 0,8% το 2025 από 2,3% το 2024, ενώ αναμένεται να ανέλθει στο 1,7% το 2026, στο 2,2% το 2027 και στο 1,9% το 2028.

Ο δομικός πληθωρισμός προβλέπεται να κυμανθεί κατά μέσο όρο γύρω στο 1,9% τα έτη 2025-28 σε σχέση με 2,6% το 2024.

Σε σχέση με το βασικό σενάριο, ισορροπημένοι κίνδυνοι για το ΑΕΠ για το 2025 και ελαφρώς προς τα κάτω για την περίοδο 2026-28, ενώ για τον πληθωρισμό οι κίνδυνοι είναι ισορροπημένοι για το 2025 και ελαφρώς προς τα πάνω για την περίοδο 2026-28.