Η χώρα που οι κανόνες της κάνουν τη Βόρεια Κορέα να φαίνεται... κανονική (vid)

Το Τουρκμενιστάν κυβερνάται από τον πρώην οδοντίατρο Gurbanguly Berdimuhamedow και τον γιο του Serdar, σε ένα καθεστώς όπου η καθημερινή ζωή των πολιτών διέπεται από παράξενους και αυστηρούς κανόνες.

Μέσα σε αυτό το δικτατορικό καθεστώς, οι κάτοικοι της χώρας ζουν υπό περιορισμούς που αφορούν από την κυκλοφορία στους δρόμους, μέχρι και τη χρήση των social media.

Η «Λευκή Πόλη» του ρεκόρ Guinness

Στην πρωτεύουσα, το Ασγκαμπάτ, όλα τα αυτοκίνητα πρέπει να είναι λευκά. Όταν μία ομάδα επισκεπτών ταξίδεψε εκεί για ένα ντοκιμαντέρ, διαπίστωσε πως ο χώρος στάθμευσης του αεροδρομίου ήταν γεμάτος μόνο από τέτοιο χρώματος οχήματα.

Δεν είναι τυχαίο και το προσωνύμιο της, «Λευκή Πόλη», καθώς η ίδια διακόσμηση συνεχίζεται και στα κτίρια, που είναι χτισμένα από μάρμαρο. Το 2013 η πρωτεύουσα του Τουρκμενιστάν μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness για τα περισσότερα κτίρια από λευκό μάρμαρο (543).

Που «εξαφανίζονται» οι κάτοικοι της πόλης;

Ωστόσο, δεν υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι για να «εκτιμήσουν» αυτή την αρχιτεκτονική. Οι δημοσιογράφοι, διατηρώντας κρυφό το επάγγελμά τους, παρατήρησαν πως η πόλη των περίπου 1 εκατομμυρίου κατοίκων φαινόταν άδεια και με ελάχιστα αυτοκίνητα.

Η απάντηση είναι απλή, αλλά όχι και τόσο λογική στα αυτιά μας. Οι κάτοικοι πρέπει να γίνονται «αόρατοι» μετά τις 23:00, όπως τους είπαν οι οδηγοί τους, για λόγους ασφαλείας. Οι δρόμοι που φαίνονταν άδειοι κατά τη διάρκεια της ημέρας, τη νύχτα είναι εντελώς έρημοι. Η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει από την πανδημία του COVID-19 και δεν έχει αρθεί ακόμα.

Τα άλλα παράδοξα: Τι γίνεται με τα social media και τα σούπερ μάρκετ;

Υπάρχουν, επίσης, περιορισμοί στα social media και στις φωτογραφίες. Οι περισσότεροι δεν έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές όπως Instagram, Facebook και TikTok. Κάποιοι λίγοι, που επιτρέπεται να τις χρησιμοποιούν, το κάνουν μόνο για «επιθέσεις» σε άτομα που αντιτίθενται στο καθεστώς.

Σε σούπερ μάρκετ της περιοχής, που επισκέφτηκαν οι δημοσιογράφοι, όλα τα προϊόντα ήταν ληγμένα. Το πιο ακραίο; Ορισμένα είχαν λήξει από το 2022 και παρέμεναν στα ράφια, σαν να μη συμβαίνει τίποτα.