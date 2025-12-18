Χριστούγεννα με έξυπνες αγορές – Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή προτείνει έλεγχο τιμών μέσω e-kalathi

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ), ενόψει της αγοράς τροφίμων για την εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων, καλεί όλους τους καταναλωτές να προχωρούν στις αγορές τους με ιδιαίτερη προσοχή και ενημέρωση, να εμπιστεύονται τις επίσημες πληροφορίες του e-kalathi και να κάνουν χρήση του σε κάθε στάδιο της αγοραστικής διαδικασίας.

Σε ανακοίνωση, η Υπηρεσία επισημαίνει τη σημασία της συστηματικής παρακολούθησης των τιμών και της σύγκρισης προϊόντων, ώστε κάθε νοικοκυριό να επιλέγει τις πιο συμφέρουσες λύσεις για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Σημειώνει ότι το e-kalathi, ως επίσημο εργαλείο καταγραφής και σύγκρισης τιμών, παρέχει στους καταναλωτές έγκυρα και διαφανή δεδομένα που μπορούν να αξιοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό για οικονομικότερες και πιο τεκμηριωμένες επιλογές.

Πηγή: ΚΥΠΕ