Ποιο ελληνικό νησί εξυμνούν τα διεθνή ΜΜΕ ως το «λαμπρό παράδειγμα αλλαγής»

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Χριστούγεννα με έξυπνες αγορές – Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή προτείνει έλεγχο τιμών μέσω e-kalathi

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η ΥΠΚ καλεί τους καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές και προϊόντα πριν τις γιορτινές αγορές, αξιοποιώντας το επίσημο εργαλείο e-kalathi για πιο συμφέρουσες επιλογές.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ), ενόψει της αγοράς τροφίμων για την εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων, καλεί όλους τους καταναλωτές να προχωρούν στις αγορές τους με ιδιαίτερη προσοχή και ενημέρωση, να εμπιστεύονται τις επίσημες πληροφορίες του e-kalathi και να κάνουν χρήση του σε κάθε στάδιο της αγοραστικής διαδικασίας.

Σε ανακοίνωση, η Υπηρεσία επισημαίνει τη σημασία της συστηματικής παρακολούθησης των τιμών και της σύγκρισης προϊόντων, ώστε κάθε νοικοκυριό να επιλέγει τις πιο συμφέρουσες λύσεις για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.  Σημειώνει ότι το e-kalathi, ως επίσημο εργαλείο καταγραφής και σύγκρισης τιμών, παρέχει στους καταναλωτές έγκυρα και διαφανή δεδομένα που μπορούν να αξιοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό για οικονομικότερες και πιο τεκμηριωμένες επιλογές.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕ-ΚΑΛΑΘΙΑΓΟΡΕΣΨΩΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα