Γενικές Ασφάλειες: για πέμπτη συνεχή χρονιά, η καλύτερη ασφαλιστική Γενικού Κλάδου στην Κύπρο

«Οι Γενικές Ασφάλειες έχουν ισχυρή φήμη ως η πιο αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία στην Κύπρο και με τη δυναμική στρατηγική του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, δομούν μια ισχυρή προσφορά ασφάλισης αξίας προς τους πελάτες τους». Τα πιο πάνω τόνισε το διεθνές περιοδικό World Finance, ανακοινώνοντας τη βράβευση των Γενικών Ασφαλειών ως την καλύτερη ασφαλιστική εταιρεία Γενικού Κλάδου στην Κύπρο στα 2025 World Finance Insurance Awards, για πέμπτη συνεχή χρονιά. Σύμφωνα με το World Finance, η πιο πάνω διαπίστωση υποστηρίζεται από μια ολοκληρωμένη πελατειακή εμπειρία που ενισχύει περαιτέρω την προληπτική, ολιστική κατανόηση των στόχων και των αναγκών ασφάλισης των πελατών τους.

Παράλληλα, οι Γενικές Ασφάλειες διακρίθηκαν, επίσης, ως καλύτερη ασφαλιστική εταιρεία Γενικού Κλάδου στην Κύπρο, στα 2025 Global Banking & Finance Awards.

Σχολιάζοντας τις διακρίσεις αυτές, η Γενική Διευθύντρια των Γενικών Ασφαλειών, Χριστιάνα Αγρότη, τόνισε ότι η προσήλωση των Γενικών Ασφαλειών είναι να προσφέρει υψηλής ποιότητας ασφαλιστικές υπηρεσίες, σε δίκαιη τιμή, μεγιστοποιώντας την αξία για τους πελάτες και την κοινωνία μας. «Στις Γενικές Ασφάλειες, ο πελάτης έχει αξία, γιατί όλη μας η προσοχή εστιάζεται σε αυτόν. Είναι για αυτό το λόγο που είμαστε η πιο διακεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου. Στις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία, γιατί όλοι εμείς προσθέτουμε αξία σε κάθε συνάντηση, κάθε συναλλαγή, κάθε μέρα, κάθε λεπτό», κατέληξε.

