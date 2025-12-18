Νέα εποχή για την ΟΠΑΠ Κύπρου με το rebranding της σε Allwyn

Σε μια νέα εποχή εξέλιξης μπαίνει η ΟΠΑΠ Κύπρου, με την αλλαγή της εμπορικής επωνυμίας της (rebranding) σε Allwyn, από τον Ιανουάριο του 2026, όπως ανακοινώθηκε επίσημα στους συνεργάτες του δικτύου καταστημάτων και τους εργαζόμενους της εταιρείας.

Ειδικότερα, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, ο Αλέξανδρος Ντάβος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ Κύπρου, και στελέχη της εταιρείας παρουσίασαν τη στρατηγική και τον σχεδιασμό για την υλοποίηση του rebranding, ενώ αναφέρθηκαν και στις ευκαιρίες και προοπτικές που ανοίγονται στη νέα εποχή της Allwyn.

Θεμέλιο για το μέλλον η ισχυρή κληρονομιά της εταιρείας

Όπως τονίστηκε, το rebranding σε Allwyn είναι μια στρατηγική απόφαση, που ελήφθη μετά από ενδελεχή εξέταση των δεδομένων της αγοράς και με στόχο την ενίσχυση της σύνδεσης της εταιρείας με τους πελάτες της – και ιδιαίτερα με τις νεότερες γενιές. Στη βάση αυτή, θα αξιοποιηθεί η διεθνής, «φρέσκια», μοντέρνα και ελκυστική ταυτότητα της Allwyn, μητρικής εταιρείας του ομίλου ΟΠΑΠ.

Σύμφωνα με τον κύριο Ντάβο, η εταιρεία και το δίκτυο των συνεργατών της έχουν αφήσει ένα σημαντικό αποτύπωμα στην αγορά, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ Κύπρου σημείωσε ότι η κληρονομιά αυτή είναι ένα ισχυρό θεμέλιο για το μέλλον, το οποίο θα φέρει την εταιρεία ακόμη πιο κοντά στη διεθνή οικογένειά της, μέσα από νέες επενδύσεις, ευκαιρίες ανάπτυξης και βέλτιστες πρακτικές.

Τι σημαίνει η αλλαγή επωνυμίας σε Allwyn στην πράξη

Στο πλαίσιο της αλλαγής εμπορικής επωνυμίας, το brand της Allwyn θα γίνει σταδιακά εμφανές στο δίκτυο καταστημάτων και σε διάφορα σημεία επαφής με το κοινό. Ταυτόχρονα, η εταιρεία θα υλοποιήσει σειρά πρωτοβουλιών, με γνώμονα τις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες και προσδοκίες των πελάτων της, εστιάζοντας στην αναβάθμιση των καταστημάτων και τη βελτίωση της εμπειρίας διασκέδασης που προσφέρει.

Όπως έγινε σαφές, καμία αλλαγή δεν θα γίνει στην ταυτότητα και την ονομασία των πλέον δημοφιλών παιχνιδιών που προσφέρει η ΟΠΑΠ Κύπρου (ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ κ.ο.κ.), ενώ η προστασία των παικτών παραμένει κορυφαία προτεραιότητα, μέσα από την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για το Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Αναλλοίωτος θα παραμείνει και ο αντίκτυπος της εταιρείας στην κυπριακή κοινωνία. Οι εμβληματικές κοινωνικές πρωτοβουλίες της ΟΠΑΠ Κύπρου στους τομείς της Υγείας, του Αθλητισμού, της Παιδείας, του Πολιτισμού και των Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων θα συνεχιστούν υπό το brand της Allwyn και θα ενισχυθούν. Επίσης, οι πρωτοβουλίες στον τομέα των αθλητικών χορηγιών συνεχίζονται δυναμικά, ενώ θα αξιοποιηθούν διεθνείς καινοτομίες και παγκόσμιες συνεργασίες της Allwyn, όπως οι χορηγίες της στην Formula 1 και την ομάδα της McLaren