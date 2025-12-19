Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Γιώργος Μαζωνάκης: Τη Δευτέρα θα καταθέσει μήνυση κατά του 22χρονου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Έτοιμος να κινηθεί δυναμικά σε νομικό επίπεδο εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά τις σοβαρές καταγγελίες για ασελγείς προτάσεις και ψυχολογική πίεση από τον 22χρονο Στέφανο Παπαδόπουλο.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του γνωστού καλλιτέχνη, κ. Χαράλαμπο Λυκούδη, ο οποίος μίλησε στο iefimerida, την ερχόμενη Δευτέρα θα κατατεθεί μήνυση για εκβιασμό από τον Γιώργο Μαζωνάκη εις βάρος επιχειρηματιών, αλλά και εις βάρος του 22χρονου για συνέργεια στον εκβιασμό.

«Ο κ. Μαζωνάκης είναι πεπεισμένος ότι ο συγκεκριμένος 22χρονος εμπλέκεται ενεργά στην υπόθεση εκβίασης που έχει ήδη καταγγελθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χαράλαμπος Λυκούδης.

Τι υποστηρίζει η πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη -Βλέπει «σχέδιο εκβιασμού» από γνωστό επιχειρηματία

Σύμφωνα με την πλευρά του τραγουδιστή, ο κ. Παπαδόπουλος φέρεται να λειτουργούσε για λογαριασμό επιχειρηματία, ο οποίος, κατά τους ισχυρισμούς του κ. Μαζωνάκη, τον χρησιμοποίησε ως μέσο για την άσκηση πιέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μαζωνάκης, μέσω του δικηγόρου Χαράλαμπου Λυκούδη, έχει ήδη προσφύγει στο Τμήμα Εκβιαστών, σηματοδοτώντας την έναρξη της θεσμικής διερεύνησης της υπόθεσης. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί η κατάθεση επίσημης μήνυσης, η οποία αναμένεται να γίνει την ερχόμενη Δευτέρα.

Η μήνυση θα στραφεί, αφενός, κατά των επιχειρηματιών που έχουν κατονομαστεί, με κατηγορία την εκβίαση, και αφετέρου κατά του 22χρονου για συνέργεια στην ίδια πράξη. Επιπλέον, στο νομικό πλαίσιο της υπόθεσης θα συμπεριληφθούν κατηγορίες για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση.

Όπως ξεκαθαρίζεται από την πλευρά του καλλιτέχνη και του νομικού του επιτελείου, το σύνολο των παραπάνω ενεργειών εντάσσεται σε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, με καθοριστική ημερομηνία την ερχόμενη Δευτέρα, οπότε και αναμένεται να περάσει η υπόθεση στο επόμενο δικαστικό στάδιο.

Πηγή: iefimerida.gr

Tags

Buzzlife

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα