Γιώργος Μαζωνάκης: Τη Δευτέρα θα καταθέσει μήνυση κατά του 22χρονου

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του γνωστού καλλιτέχνη, κ. Χαράλαμπο Λυκούδη, ο οποίος μίλησε στο iefimerida, την ερχόμενη Δευτέρα θα κατατεθεί μήνυση για εκβιασμό από τον Γιώργο Μαζωνάκη εις βάρος επιχειρηματιών, αλλά και εις βάρος του 22χρονου για συνέργεια στον εκβιασμό.

«Ο κ. Μαζωνάκης είναι πεπεισμένος ότι ο συγκεκριμένος 22χρονος εμπλέκεται ενεργά στην υπόθεση εκβίασης που έχει ήδη καταγγελθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χαράλαμπος Λυκούδης.

Τι υποστηρίζει η πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη -Βλέπει «σχέδιο εκβιασμού» από γνωστό επιχειρηματία

Σύμφωνα με την πλευρά του τραγουδιστή, ο κ. Παπαδόπουλος φέρεται να λειτουργούσε για λογαριασμό επιχειρηματία, ο οποίος, κατά τους ισχυρισμούς του κ. Μαζωνάκη, τον χρησιμοποίησε ως μέσο για την άσκηση πιέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μαζωνάκης, μέσω του δικηγόρου Χαράλαμπου Λυκούδη, έχει ήδη προσφύγει στο Τμήμα Εκβιαστών, σηματοδοτώντας την έναρξη της θεσμικής διερεύνησης της υπόθεσης. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί η κατάθεση επίσημης μήνυσης, η οποία αναμένεται να γίνει την ερχόμενη Δευτέρα.

Η μήνυση θα στραφεί, αφενός, κατά των επιχειρηματιών που έχουν κατονομαστεί, με κατηγορία την εκβίαση, και αφετέρου κατά του 22χρονου για συνέργεια στην ίδια πράξη. Επιπλέον, στο νομικό πλαίσιο της υπόθεσης θα συμπεριληφθούν κατηγορίες για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση.

Όπως ξεκαθαρίζεται από την πλευρά του καλλιτέχνη και του νομικού του επιτελείου, το σύνολο των παραπάνω ενεργειών εντάσσεται σε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, με καθοριστική ημερομηνία την ερχόμενη Δευτέρα, οπότε και αναμένεται να περάσει η υπόθεση στο επόμενο δικαστικό στάδιο.

