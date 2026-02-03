Σύνδεσμος Ασθενών «Προμηθέας»: Σε κίνδυνο ασθενείς με Ηπατίτιδα Γ λόγω καθυστερήσεων στη θεραπεία

Σοβαρά προβλήματα στη χορήγηση θεραπείας για την Ηπατίτιδα C, τα οποία ενδέχεται να θέσουν σε άμεσο κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των ασθενών, καταγγέλλει ο Σύνδεσμος Ασθενών Ήπατος και Φίλων Κύπρου «Προμηθέας».

Η πρόεδρος του Συνδέσμου, Γιαννούλα Κουλλά, αναφέρει αδικαιολόγητες και επικίνδυνες καθυστερήσεις στη χορήγηση της θεραπείας, παρά το γεγονός ότι η Ηπατίτιδα Γ αποτελεί πλήρως ιάσιμη νόσο όταν αντιμετωπίζεται έγκαιρα.

Αφορμή αποτέλεσε συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο, σύμφωνα με επίσημη καταγγελία θεράποντα ιατρού, αφορά ασθενή που πληρούσε όλα τα ιατρικά κριτήρια και είχε ολοκληρώσει τις απαραίτητες εξετάσεις. Ωστόσο, ενημερώθηκε ότι το ραντεβού για να εξασφαλίσει το φάρμακο μέσω των κρατικών διαδικασιών ορίστηκε μετά από έναν ολόκληρο χρόνο, καθυστέρηση που, όπως επισημαίνεται, ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του.

Παρότι η θεραπεία για την Ηπατίτιδα C καλύπτεται στο πλαίσιο του ΓεΣΥ, αίτημα για χορήγησή της μέσω του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας απορρίφθηκε. Ως αποτέλεσμα, ο ασθενής παραπέμφθηκε εκ νέου στον ΟΚΥπΥ, ακολουθώντας διαδικασίες που ο Σύνδεσμος χαρακτηρίζει αναποτελεσματικές και χρονοβόρες, με περαιτέρω μετακύλιση ευθυνών.

Η κ. Κουλλά τονίζει ότι το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο, σημειώνοντας ότι ο Σύνδεσμος δέχεται συστηματικά παρόμοιες καταγγελίες τόσο από ασθενείς όσο και από θεράποντες ιατρούς.

Σύμφωνα με τον «Προμηθέα», οι πρακτικές αυτές υπονομεύουν ευθέως την εθνική στρατηγική για την εκρίζωση της Ηπατίτιδας C στην Κύπρο, τη στιγμή που η έγκαιρη πρόσβαση στη θεραπεία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της.

Για το θέμα έχει ήδη αποσταλεί επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Κύπρου, με αίτημα την άμεση παρέμβασή του, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη, έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση όλων των ασθενών στη θεραπεία και να τερματιστούν οι επικίνδυνες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Ο Σύνδεσμος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, υπογραμμίζοντας ότι η καθυστέρηση ή η άρνηση πρόσβασης σε θεραπεία για μια ιάσιμη νόσο συνιστά σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας, με πιθανές μη αναστρέψιμες συνέπειες.