Η BMW Χ3 αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία της

Η BMW X3 αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο αναφοράς στην κατηγορία της, χάρη στην ισορροπημένη της προσέγγιση ανάμεσα στην άνεση, την πρακτικότητα και τη χαρακτηριστική οδηγική αίσθηση που συνοδεύει κάθε μοντέλο της βαυαρικής φίρμας. Στη συγκεκριμένη έκδοση, ο σπορ χαρακτήρας ενισχύεται σημαντικά από το εξοπλιστικό πακέτο M Sport, το οποίο προσδίδει πιο δυναμική εμφάνιση και πιο επιβλητική παρουσία στον δρόμο.

Ο Όμιλος Πηλακούτα προσφέρει όλα τα πιο πάνω για όσους αναζητούν ένα premium SUV που συνδυάζει δυναμισμό, πολυτέλεια και κορυφαία τεχνολογία. Η BMW X3 xDrive20i με το M Sport Package προσφέρεται σε ειδική τιμή €57.900, καθιστώντας την μία από τις πιο ανταγωνιστικές επιλογές στην κατηγορία των πολυτελών μεσαίων SUV. Μαζί και η τετραετής εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιομέτρων.

Εξωτερικά, η X3 με το πακέτο εξοπλισμού M Sport ξεχωρίζει με πιο επιθετικούς προφυλακτήρες, μεγάλες εισαγωγές αέρα, αποκλειστικές λεπτομέρειες M και εντυπωσιακές ζάντες που τονίζουν τη σπορ αισθητική του μοντέλου. Η σχεδίαση παραμένει κομψή αλλά ταυτόχρονα δυναμική, υπογραμμίζοντας τον premium χαρακτήρα της X3 και την αυτοπεποίθηση που αποπνέει σε κάθε της εμφάνιση.

Στο εσωτερικό, η ποιότητα κατασκευής της BMW βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο, με υλικά πολυτελείας και εργονομία που εστιάζει στον οδηγό. Τα σπορ καθίσματα M προσφέρουν άνεση και εξαιρετική πλευρική στήριξη, ενώ ο ψηφιακός πίνακας οργάνων και το προηγμένο infotainment τελευταίας γενιάς δημιουργούν ένα πλήρως σύγχρονο περιβάλλον. Η X3 διαθέτει επίσης πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις της καθημερινής μετακίνησης αλλά και των πιο απαιτητικών ταξιδιών.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο αποδοτικός κινητήρας της έκδοσης xDrive20i, που προσφέρει την ιδανική ισορροπία ανάμεσα σε επιδόσεις και οικονομία. Σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο και το έξυπνο σύστημα τετρακίνησης BMW xDrive, το μοντέλο εξασφαλίζει άριστη πρόσφυση και σταθερότητα σε κάθε είδους διαδρομή, είτε μέσα στην πόλη είτε σε πιο απαιτητικούς δρόμους εκτός ασφάλτου.

Η BMW X3 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2003, αποτελώντας το πρώτο μεσαίο SUV της βαυαρικής μάρκας και ανοίγοντας τον δρόμο για την επιτυχημένη σειρά μοντέλων X. Από τότε εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο δημοφιλή premium SUV παγκοσμίως, συνδυάζοντας δυναμική οδήγηση και πρακτικότητα.