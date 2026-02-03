Παν. Κύπρου: Εξωγενείς παράγοντες πίσω από καθυστερήσεις στα έργα - Χαιρετίζει την έκθεση Ελεγκτικής

Σημαντικό μέρος των καθυστερήσεων έχει αποδοθεί σε παράγοντες που δεν οφείλονται στο Πανεπιστήμιο και έτυχε θεσμικής διαχείριση» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πανεπιστήμιο Κύπρου, για την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Το Πανεπιστήμιο χαιρετίζει τη δημοσιοποίηση της ειδικής έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τρία κτηριακά έργα της Πανεπιστημιούπολης και ευχαριστεί για τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις που καταγράφονται.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «ο θεσμικός έλεγχος, η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας του Πανεπιστημίου και σημαντικό εργαλείο για τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και της διαχείρισης δημόσιων πόρων.

Σε σχέση με τα ευρήματα της έκθεσης, το Πανεπιστήμιο, δηλώνει ότι έχει τοποθετηθεί αναλυτικά στο σχετικό παράρτημα, διευκρινίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι:

Σημαντικό μέρος των καθυστερήσεων έχει αποδοθεί σε παράγοντες που δεν οφείλονται στο Πανεπιστήμιο και έτυχε θεσμικής διαχείρισης,

Όπου διαπιστώθηκαν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες ρήτρες,

Οι αυξήσεις κόστους που αναφέρονται σε ορισμένες περιπτώσεις διαφοροποιούνται από τις εκτιμήσεις του Πανεπιστημίου και συνδέονται με εγκεκριμένες αλλαγές, οι οποίες εξετάστηκαν από τα αρμόδια όργανα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας,

Καταβλήθηκαν συστηματικές προσπάθειες παρακολούθησης και παρέμβασης, με τακτικές συναντήσεις εργοταξίου και συνεχή επικοινωνία με όλους τους συντελεστές των έργων.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, επισημαίνει, δεν ενστερνίζεται γενικές διαπιστώσεις περί αδυναμίας διαχείρισης των έργων και υπογραμμίζει ότι, ιδιαίτερα σε έργα μεγάλης κλίμακας και πολυπλοκότητας, οι αποφάσεις λήφθηκαν σε συνθήκες αντικειμενικών δυσκολιών και με στόχο την ολοκλήρωσή τους προς όφελος της πανεπιστημιακής κοινότητας και της κοινωνίας.

Τέλος, στην ανακοίνωση καταγράφεται ότι «η πλήρης και τεκμηριωμένη απάντηση του Πανεπιστημίου περιλαμβάνεται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και παραμένει διαθέσιμη για κάθε ενδιαφερόμενο».