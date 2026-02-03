Σε οριακό σημείο τα δημόσια νοσοκομεία: Συναγερμός από τους νοσηλευτές - Δεν είναι θέμα υποστελέχωσης απαντά  ο ΟΚΥπΥ

Σε καθεστώς έντονης πίεσης λειτουργούν τα δημόσια νοσηλευτήρια, με τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) Λευκωσίας και Λάρνακας να βρίσκονται, σύμφωνα με τις συντεχνίες των νοσηλευτών, σε κατάσταση που αγγίζει τα όρια της ασφάλειας για ασθενείς και προσωπικό. Οι προειδοποιήσεις της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ) και του Κλάδου Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού ΠΑΣΥΔΥ σκιαγραφούν μια εικόνα υπερπληρότητας, εξουθένωσης και παρατεταμένης αναμονής, ενώ από πλευράς Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας γίνεται λόγος για πίεση που αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη νοσηρότητα του χειμώνα.

«Η κατάσταση δεν είναι δύσκολη, είναι επικίνδυνη»

Η ΠΑΣΥΝΟ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στα ΤΑΕΠ Λευκωσίας και Λάρνακας ως οριακή. Όπως επισημαίνει, η ραγδαία αύξηση της προσέλευσης ασθενών σε συνδυασμό με τη χρόνια υποστελέχωση έχει μετατρέψει κάθε βάρδια σε «καθημερινό αγώνα επιβίωσης».

Στο δελτίο Τύπου καταγράφονται τρία βασικά σημεία:

Οι θάλαμοι των ΤΑΕΠ ασφυκτιούν, με τους χρόνους αναμονής να εκτοξεύονται, προκαλώντας αγανάκτηση στους πολίτες.

Οι νοσηλευτές και νοσηλεύτριες εργάζονται πέραν των ανθρώπινων αντοχών τους, με την επαγγελματική εξουθένωση (burnout) να αποτελεί πλέον τον κανόνα.

Η υποστελέχωση, σύμφωνα με τη συντεχνία, υπονομεύει άμεσα την ποιότητα της φροντίδας, αυξάνοντας δραματικά το ρίσκο λαθών όταν ένας νοσηλευτής καλείται να διαχειριστεί διπλάσιο αριθμό περιστατικών από τον προβλεπόμενο.

«Δεν θα δεχθούμε να γίνει το νοσηλευτικό προσωπικό ο σάκος του μποξ για τις αστοχίες της διοίκησης. Η δημόσια υγεία δεν είναι αριθμοί σε ισολογισμούς, είναι η ζωή των συμπολιτών μας», τονίζει η ΠΑΣΥΝΟ, προειδοποιώντας ότι αν δεν υπάρξουν άμεσα και χειροπιαστά αποτελέσματα, είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μέτρα αντίδρασης.

Υπερπληρότητα και 24ωρη αναμονή στα ΤΑΕΠ

Αντίστοιχα ανησυχητική εικόνα περιγράφει και ο Κλάδος Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού της ΠΑΣΥΔΥ. Όπως αναφέρεται, τα δημόσια νοσοκομεία αντιμετωπίζουν συνθήκες υπερπληρότητας, κυρίως λόγω αυξημένων εισαγωγών ασθενών με πνευμονολογικά προβλήματα και γρίπη κατά τη χειμερινή περίοδο.

Ιδιαίτερος προβληματισμός εκφράζεται για την πολύωρη παραμονή ασθενών στα ΤΑΕΠ, η οποία, σύμφωνα με την ΠΑΣΥΔΥ, σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνά τις 24 ώρες, εξαιτίας της έλλειψης διαθέσιμων κλινών. «Το γεγονός αυτό θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών, πλήττει την αξιοπρέπειά τους και υπονομεύει την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας, ειδικά προς τα ηλικιωμένα και ευάλωτα άτομα», υπογραμμίζεται.

Η ΠΑΣΥΔΥ γνωστοποιεί ότι έχει ήδη αποστείλει επιστολή προς τη Διεύθυνση του ΟΚΥπΥ, ζητώντας κατεπείγουσα σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 2026 δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τη Βουλή, παρότι κατατέθηκε από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Όπως επισημαίνει, η καθυστέρηση αυτή στερεί από τον Οργανισμό τη δυνατότητα ενίσχυσης σε ανθρώπινο δυναμικό.

Η απάντηση ΟΚΥπΥ: «Πίεση λόγω νοσηρότητας, όχι θέμα προσωπικού»

Από την πλευρά του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, ο εκπρόσωπος Τύπου Χαράλαμπος Χαριλάου αναγνωρίζει ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια έχουν ξεπεράσει τα όριά τους, αποδίδοντας όμως την κατάσταση κυρίως στην αυξημένη νοσηρότητα της περιόδου.

Όπως εξηγεί, η πίεση οφείλεται στη συσσώρευση περιστατικών γρίπης, κορωνοϊού, αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), αλλά και άλλων παθήσεων του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού, που αφορούν κυρίως ηλικιωμένα άτομα με πολλαπλά προβλήματα υγείας και παρατεταμένη νοσηλεία. «Όταν σε ένα νοσοκομείο έχεις 130–140 κλίνες για αυτά τα περιστατικά και χρειάζεσαι 150–160, τότε δέχεσαι μεγάλη πίεση», σημειώνει, προσθέτοντας ότι τα κρατικά νοσοκομεία δεν μπορούν να αρνηθούν την εισαγωγή κανενός ασθενούς.

Ο κ. Χαριλάου παραδέχεται ότι στα ΤΑΕΠ υπάρχει μεγάλη πίεση, επισημαίνοντας ωστόσο τη λειτουργία των Ιατρείων Ταχείας Εξυπηρέτησης ως μέτρο αποσυμφόρησης. Αναγνωρίζει επίσης ότι, λόγω δυσκολιών στην έκδοση εξιτηρίων, παρατηρούνται καθυστερήσεις στη μεταφορά ασθενών από τα ΤΑΕΠ στους θαλάμους, οι οποίες «μπορεί να φθάσουν ή και να ξεπεράσουν, κάποιες φορές, τις 24 ώρες».

Σε ό,τι αφορά τις επικρίσεις για τη μη έγκριση του προϋπολογισμού του 2026 και την αδυναμία πρόσληψης επιπρόσθετου προσωπικού, ο εκπρόσωπος του ΟΚΥπΥ ξεκαθαρίζει ότι «δεν είναι θέμα προσωπικού αυτή τη στιγμή, αλλά θέμα υπερπληρότητας των θαλάμων», υποστηρίζοντας πως η έγκριση του προϋπολογισμού δεν θα έλυνε άμεσα το πρόβλημα.