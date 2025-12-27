Η Πετρολίνα στηρίζει τον Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιο Λευκωσίας ως ονομαστικός χορηγός του Petrolina 10km Energy Race

Η Πετρολίνα στηρίζει τον Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιο Λευκωσίας, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του ονομαστικού χορηγού του Petrolina 10KM Energy Race, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026. Με τη συμβολή της, η Πετρολίνα προσθέτει παλμό και «ενέργεια» σ’ έναν αγώνα αντοχής και συμμετοχής, ενισχύοντας τη δυναμική της διοργάνωσης στην πρωτεύουσα.

Η φετινή παρουσία της Πετρολίνα στον Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιο Λευκωσίας αποτελεί την πρώτη της συμμετοχή στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

«Η στήριξή μας στον Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιο Λευκωσίας και στον Petrolina 10km Energy Race, εντάσσεται στη διαχρονική μας παρουσία σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις που προάγουν τον αθλητισμό και τις αξίες του. Μέσα από τη συμμετοχή μας, συμβάλλουμε σε μια διοργάνωση που ενεργοποιεί την πόλη και προωθεί την προβολή της Κύπρου διεθνώς», δήλωσε η Εκτελεστική Σύμβουλος της Petrolina (Holdings) Public Limited, Γεωργία Λευκαρίτη.

Ο Petrolina 10km Energy Race αποτελεί μία από τις βασικές διαδρομές του Τράπεζα Κύπρου Μαραθωνίου Λευκωσίας, προσκαλώντας δρομείς κάθε επιπέδου να ζήσουν την εμπειρία του αγώνα και να γίνουν μέρος μιας μεγάλης αθλητικής γιορτής στην καρδιά της Πρωτεύουσας.

Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιος Λευκωσίας - The Capital Race

Το πρόγραμμα ξεκινά με τη διαδρομή του Τράπεζα Κύπρου Μαραθωνίου Λευκωσίας 42 χλμ., τον Ημιμαραθώνιο 21 χλμ. by Stoiximan και τον Petrolina 10 χλμ. Δρόμο Ενέργειας. Ακολουθεί ο Αγώνας Δρόμου 5 χλμ. και ο Cablenet Εταιρικός Αγώνας 5 χλμ., ενώ η ημέρα ολοκληρώνεται με το JOEY Kids Race 1 χλμ. για παιδιά.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://nicosiamarathon.com/