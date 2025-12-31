Με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους η Πρωτοχρονιά - Χιόνια στο Τρόοδος και πτώση θερμοκρασίας

Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι μικρού μεγέθους. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 και στα παράλια ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί 5 με 6 και παροδικά μέχρι σφοδροί 6 με 7 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ταραγμένη μέχρι κυματώδης, ενώ στα ανατολικά καθώς και τοπικά στα βόρεια και νότια παράλια, θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αρχικά αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με τα φαινόμενα αργότερα να περιορίζονται σε μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 και τοπικά ισχυροί 5 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη και τοπικά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 13 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες, μέχρι το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ και σύντομα ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί 5 με 6 Μποφόρ και παροδικά τοπικά πολύ ισχυροί μέχρι σφοδροί 6 με 7 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Την Κυριακή θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές κυρίως νεφώσεις.Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση την Παρασκευή θα σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής, ενώ μέχρι την Κυριακή αναμένεται σταδιακά άνοδος.