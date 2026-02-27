Μιλάνο: Δύο νεκροί και 40 τραυματίες - Σε λιποθυμία του οδηγού φέρεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός του τραμ

Δύο νεκροί και σαράντα τραυματίες είναι ο μέχρι τώρα απόλογισμός του εκτροχιασμού τραμ που συνέβη νωρίτερα στο Μιλάνο, που σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να οφείλεται στο ότι δεν ενεργοποιήθηκε το κλειδί για να αλλάξουν οι ράγες με αποτέλεσμα το τραμ να βρεθεί σε λάθος πορεία.

Όπως αναφέρει η δημόσια τηλεόραση Rai η τραγική αυτή εξέλιξη μπορεί να οφείλεται σε ξαφνική λιποθυμία ή κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας του οδηγού, ο οποίος για να ακολουθήσει τη σωστή, καθιερωμένη πορεία, θα έπρεπε να πατήσει απλά και μόνο ένα κουμπί.

Έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας

Αυτόπτες μάρτυρες, παράλληλα, δήλωσαν ότι το τραμ φέρεται να είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα και να μην έκανε την τελευταία στάση πριν εκτροχιαστεί και καταπλακώσει μεγάλο αριθμό πεζών.

Η εισαγγελία του Μιλάνου ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για εξ αμελείας ανθρωποκτονία, ενώ πάνω από τριάντα πυροσβέστες και μέλη της Πολιτικής Προστασίας δραστηριοποιήθηκαν για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

