Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Έρχιουρμαν: 60.000 δόσεις εμβολίου από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές για τον αφθώδη πυρετό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Η συνεργασία είναι αναπόφευκτη», δήλωσε ο Τ/κ ηγέτης, σημειώνοντας ότι πρόβλημα σε ένα σημείο του νησιού μπορεί να επηρεάσει το σύνολό του.

Μήνυμα συνεργασίας απηύθυνε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, μετά την αποστολή 60.000 δόσεων εμβολίου κατά του αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές, αναφέροντας ότι «η συνεργασία σε τέτοιου είδους ζητήματα είναι αναπόφευκτη».

Σχετικά άρθρα:

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι κατόπιν αιτήματος της ελληνοκυπριακής πλευράς και σε συντονισμό με τον «υπουργό γεωργίας και φυσικών Πόρων», Χιουσεγίν Τσαβούς, απεστάλησαν από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές ταχέως 60.000 δόσεις εμβολίου.

«Ένα πρόβλημα σε οποιοδήποτε σημείο του νησιού έχει αναπόφευκτα τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε πρόβλημα που επηρεάζει ολόκληρο το νησί», είπε, αναφερόμενος στην ανάγκη δικοινοτικής συνεργασίας σε ζητήματα που αφορούν την Κύπρο στο σύνολό της.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΕΜΒΟΛΙΑΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝΖΩΑΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα