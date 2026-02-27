Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης επιβάτιδας: Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν

Ανακοίνωση για τον τραγικό θάνατο της 67χρονης ΑμεΑ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», εξέδωσε αργά το απόγευμα της 27ης Φεβρουαρίου ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η άτυχη επιβάτιδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της επιβάτιδος που έχασε τη ζωή της.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία ή/και μειωμένη κινητικότητα το οποίο χειρίζεται ο πάροχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Τραυματίστηκαν η επιβάτης και ο εργαζόμενος και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ. Η επιβάτης διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου δυστυχώς κατέληξε, ενώ ο εργαζόμενος παρελήφθη για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με τον συγκεκριμένο πάροχο, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

