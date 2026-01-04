Διεθνείς αντιδράσεις για τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ – Ποιοι στάθηκαν στο πλευρό του Τραμπ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Το «Heroes» του Ντέιβιντ Μπόουι επιλέχθηκε για το τέλος της σειράς «Stranger Things»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στην πέμπτη και τελευταία σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix η ηρωική ομάδα φίλων ενώθηκε για μία ακόμη φορά εναντίον του Βέκνα.

Οι δημιουργοί του «Stranger Things» αποκάλυψαν πώς η εμβληματική επιτυχία του Ντέιβιντ Μπόουι «Heroes» επιλέχθηκε ως το τελευταίο τραγούδι της σειράς.

Στην πέμπτη και τελευταία σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix η ηρωική ομάδα φίλων ενώθηκε για μία ακόμη φορά εναντίον του Βέκνα.

Η σειρά συνοδεύεται από εντυπωσιακό soundtrack με επιτυχίες της δεκαετίας του '80 από καλλιτέχνες όπως η Κέιτ Μπους, ο Μάικλ Τζάκσον, η Νταϊάνα Ρος, οι ABBA και άλλοι.

Στους τίτλους τέλους το κλασικό single του Ντέιβιντ Μπόουι, «Heroes» είναι το τελευταίο τραγούδι ολόκληρης της σειράς που ακούγεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

Netflixτηλεοπτική σειρά

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα