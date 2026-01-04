Το «Heroes» του Ντέιβιντ Μπόουι επιλέχθηκε για το τέλος της σειράς «Stranger Things»

Οι δημιουργοί του «Stranger Things» αποκάλυψαν πώς η εμβληματική επιτυχία του Ντέιβιντ Μπόουι «Heroes» επιλέχθηκε ως το τελευταίο τραγούδι της σειράς.

Στην πέμπτη και τελευταία σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix η ηρωική ομάδα φίλων ενώθηκε για μία ακόμη φορά εναντίον του Βέκνα.

Η σειρά συνοδεύεται από εντυπωσιακό soundtrack με επιτυχίες της δεκαετίας του '80 από καλλιτέχνες όπως η Κέιτ Μπους, ο Μάικλ Τζάκσον, η Νταϊάνα Ρος, οι ABBA και άλλοι.

Στους τίτλους τέλους το κλασικό single του Ντέιβιντ Μπόουι, «Heroes» είναι το τελευταίο τραγούδι ολόκληρης της σειράς που ακούγεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ