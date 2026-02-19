Οι προτάσεις της Κύπρου στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ - Ανθρωπιστική βοήθεια, εκπαίδευση και επιχειρησιακή υποστήριξη

Η Κυπριακή Δημοκρατία υπέβαλε στοχευμένες προτάσεις προς υποστήριξη της εφαρμογής του Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα πριν από την πρώτη συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον και στην οποία η Κύπρος συμμετείχε ως παρατηρητής με τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Κόμπος συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα και η Κυπριακή Δημοκρατία έλαβε μέρος με καθεστώς παρατηρητή κατόπιν πρόσκλησης που έλαβε. Στη συνάντηση υπήρξε συμμετοχή από ακόμη 14 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκε από την Επίτροπο Μεσογείου Dubravka Suica.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην παρουσίαση των επόμενων βημάτων και των μηχανισμών παρακολούθησης των συμφωνηθέντων για την υλοποίηση της Συμφωνίας Ειρήνης και του σχετικού Σχεδίου του Προέδρου Τραμπ, όπως υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με το Ψήφισμα 2803.

Πριν τη συνάντηση υποβλήθηκαν στοχευμένες προτάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε συνέχεια του εγγράφου έξι σημείων του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, προς υποστήριξη της εφαρμογής του Ψηφίσματος ΣΑ ΟΗΕ 2803.

Συγκεκριμένα, υποβλήθηκε έγγραφο υλοποιήσιμων επιλογών για τη συμπληρωματική συνδρομή σε τέσσερα πεδία: (1) ανθρωπιστική βοήθεια μέσω του Σχεδίου Αμάλθεια, (2) πρώιμη ανάκαμψη, αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών και ανοικοδόμηση, (3) παροχή εκπαίδευσης ασφαλείας σε συνεργασία και με τις σχετικές αποστολές της ΕΕ και (4) επιχειρησιακής υποστήριξης της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης.

Σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη ενίσχυση της πρώιμης ανάκαμψης, υποβλήθηκε ειδικό κοινό έγγραφο με τους εταίρους-οργανισμούς του ΟΗΕ (UNOPS). Επίσης, παρουσιάστηκε ξεχωριστή πρόταση συμβολής στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης με έξι επιλογές.

Εξάλλου, ο Υπουργός Εξωτερικών είχε αριθμό επαφών με ομολόγους του και άλλους εμπλεκόμενους αξιωματούχους από τις παραυρεθείσες χώρες. Σε αυτές, υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης των συντονισμένων διεθνών προσπαθειών για την προώθηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή.

Επισήμανε δε τον εποικοδομητικό ρόλο που δύναται να συνεχίσει να διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία, τόσο λόγω της γεωγραφικής της εγγύτητας όσο και μέσω των εν λόγω πρωτοβουλιών που έχει αναπτύξει από την έναρξη της κρίσης στη Γάζα.