Blue Monday: Mύθος ή πραγματικός κίνδυνος για τη διάθεσή μας; Τι λένε οι ειδικοί

Αν σήμερα αισθάνεστε πιο καταθλιπτικοί από το συνηθισμένο, αυτό μπορεί να οφείλεται σε δύο πράγματα: είτε επειδή είναι επίσημα η πιο καταθλιπτική μέρα του χρόνου, είτε επειδή σας έχουν επαναλάβει πολλές φορές ότι είναι η πιο καταθλιπτική μέρα του χρόνου. Δημιουργημένη το 2005 από τον Cliff Arnall, η «Blue Monday» καθορίζεται κάθε χρόνο με βάση έναν επιστημονικό υπολογισμό, επισημαίνει σε άρθρο της στο Psychologies.com, η Louise Leboyer.

Ο ψυχολόγος δημιούργησε μια εξίσωση που λαμβάνει υπόψη τον καιρό, τα χρέη, ιδίως μετά τα Χριστούγεννα, το διάστημα μέχρι την ημερομηνία καταβολής του μηνιαίου μισθού, το χρόνο που έχει περάσει από τα Χριστούγεννα, το χρόνο που έχει περάσει από την αποτυχία των αποφάσεων, τα χαμηλά επίπεδα κινήτρων και την ανάγκη για δράση. Αν και, θεωρητικά, δεν είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι οι Δευτέρες στα μέσα Ιανουαρίου είναι πιο καταθλιπτικές από πολλές άλλες ημέρες του χρόνου, στην πραγματικότητα η Blue Monday δημιουργήθηκε για εμπορικούς σκοπούς.

Από πού προέρχεται το Blue Monday;

Επιστρέφετε στη δουλειά, ο καιρός είναι κακός, ο ήλιος φαίνεται να μην θέλει να ξαναβγεί, οι διακοπές των Χριστουγέννων και οι γιορτές σας φαίνονται πολύ μακριά… Εν ολίγοις, το ηθικό σας δεν είναι στα καλύτερά του. Πώς να αντιδράσετε λοιπόν; Για να αντιμετωπίσετε τον καιρό, το άγχος της δουλειάς και να αποκτήσετε μια πιο ευχάριστη προοπτική, μπορεί να σας έρθει η ιδέα να κλείσετε τις επόμενες διακοπές σας στον ήλιο. Και ακριβώς για αυτόν τον σκοπό εφευρέθηκε το Blue Monday (…)”.

Blue Monday: απλή εμπορική στρατηγική ή πραγματικό concept;

Σήμερα, ο ίδιος ο Cliff Arnall αναγνωρίζει ότι ο υπολογισμός αυτός δεν έχει βάση. «Πιστεύω ακράδαντα ότι η ψευδοεπιστήμη (όπως αυτή η εξίσωση) που παρουσιάζεται τακτικά ως πραγματική επιστήμη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης βλάπτει την κατανόηση του κοινού για την επιστήμη και την ψυχολογία», δήλωσε ο ψυχολόγος Dean Burnett στην εφημερίδα The Guardian. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η θεωρία για την πιο καταθλιπτική μέρα του χρόνου είναι «μια έλλειψη σεβασμού προς όσους πάσχουν από πραγματική κατάθλιψη», καθώς υπονοεί ότι μπορεί να είναι «προσωρινή, ήσσονος σημασίας και να βιώνεται από όλους». Μια άποψη που μοιράζεται και ο ψυχολόγος Craig Jackson (…)”.

… Για πολλούς επαγγελματίες της ψυχικής υγείας, αυτή η εξίσωση θα έκανε περισσότερο κακό παρά καλό. Επιπλέον, οι στατιστικές για την υγεία δεν δείχνουν ότι η Blue Monday εκδηλώνεται με υψηλότερα ποσοστά νοσηρότητας ή θνησιμότητας. «Σε μια χρονιά όπου σχεδόν όλες οι μέρες ήταν δύσκολες για εκατομμύρια ανθρώπους, χωρίς να φταίνε οι ίδιοι, το να θολώνουμε την κατανόησή μας για την κατάθλιψη και την κακή διάθεση δεν ωφελεί ούτε την κοινωνία στο σύνολό της, ούτε τα άτομα που υποφέρουν από αυτά τα προβλήματα», εκτιμά ο Craig Jackson. «Για εκατομμύρια ανθρώπους, κάθε μέρα είναι μια «Blue day».

