Η απίστευτη ιστορία του Μπεν Άφλεκ: Υπέφερε από τροφική δηλητηρίαση στα γυρίσματα του «Αρμαγεδδών»

Ο Μπεν Άφλεκ αποκάλυψε πρόσφατα μία άγνωστη και εντυπωσιακή πλευρά των γυρισμάτων της ταινίας Αρμαγεδδών.

Ο ηθοποιός, που υποδύεται τον A.J. στην κλασική ταινία του 1998, μίλησε για την εμπειρία του κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο δύσκολες σκηνές της ταινίας, όταν υπέφερε από σοβαρή τροφική δηλητηρίαση.

Σκηνοθετημένο από τον Μάικλ Μπέι, η ταινία ακολουθεί την προσπάθεια μιας ομάδας γεωτρυπανιστών, με επικεφαλής τον Χάρι Στάμπερ (Μπρους Γουίλις), που καλούνται να σώσουν τη Γη από έναν επικίνδυνο αστεροειδή. Μέσα στην ομάδα βρίσκεται και ο A.J., ρόλος που υποδύεται ο Μπεν Άφλεκ, ο οποίος έχει μία ρομαντική σχέση με την κόρη του Χάρι, Γκρέις (Λιβ Τάιλερ).

Ben Affleck Recalls "Vomiting Between Takes" During 'Armageddon' Farewell Scene With Bruce Willis: "Probably Made The Scene Better" https://t.co/i0qxyZnZ7u — Deadline (@DEADLINE) January 18, 2026

Η τροφική δηλητηρίαση

Ωστόσο, όπως είπε ο ίδιος ο Άφλεκ σε συνέντευξή του στο Jake’s Takes, η εμπειρία στα γυρίσματα ήταν πολύ πιο δύσκολη από ό,τι φαίνεται στην οθόνη. Ο ηθοποιός υπέφερε από σοβαρή τροφική δηλητηρίαση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της συγκεκριμένης σκηνής, χωρίς ωστόσο να ενημερώσει την παραγωγή ότι δεν ήταν σε θέση να δουλέψει. «Δεν ήμουν αρκετά έμπειρος τότε για να καταλάβω ότι θα μπορούσα να πω “είμαι πολύ άρρωστος για να δουλέψω σήμερα”», εξήγησε ο Άφλεκ. Αντίθετα, συνέχισε να γυρίζει, παρόλο που ένιωθε άσχημα.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων έκανε εμετό ενδιάμεσα από τις σκηνές, κάτι που συνέβη για πρώτη και τελευταία φορά στην καριέρα του. «Πραγματικά έκανα εμετό ανάμεσα στα πλάνα», ανέφερε γελώντας, προσθέτοντας ότι η παραγωγή είχε έναν κάδο απορριμμάτων και το γύρισμα συνεχιζόταν κανονικά μετά από κάθε "κοπή". «Ίσως αυτό να έκανε τη σκηνή ακόμα καλύτερη», σχολίασε με χιούμορ ο Άφλεκ.

Η ταινία Αρμαγεδδών είναι γεμάτη από έντονη δράση και συγκίνηση, με την συμμετοχή πολλών διάσημων ηθοποιών, όπως οι Όουεν Γουίλσον, Μπίλι Μπομπ Θόρντον, Στιβ Μπουσέμι και φυσικά, ο Μπρους Γουίλις, με τον οποίο ο Άφλεκ δήλωσε ότι είχε άριστη συνεργασία. «Ο Μπρους είναι πραγματικά πολύ καλός με όλους», είπε ο Άφλεκ, αναφερόμενος στον συνάδελφό του.

Η συνάντηση Άφλεκ - Μπουσέμι

Πρόσφατα, ο Μπεν Άφλεκ συναντήθηκε με τον Στιβ Μπουσέμι στην πρεμιέρα της ταινίας The Rip, όπου οι δύο ηθοποιοί θυμήθηκαν την αξέχαστη εμπειρία του Αρμαγεδδώνα. «Ήταν κάτι πραγματικά αλλόκοτο και εξωπραγματικό που κανείς από τους δύο μας δεν είχε ξαναζήσει», πρόσθεσε ο Άφλεκ.

Το Αρμαγεδδών παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες ταινίες του '90, και συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τους λάτρεις της επιστημονικής φαντασίας και των ταινιών καταστροφής.

Πηγή: iefimerida.gr