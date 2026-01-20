Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Έριξαν... καναπέ στην πίστα, την ώρα που τραγουδούσε η Αναστασία - Πώς αντέδρασε (βίντεο)

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό, που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, σημειώθηκε στο νυχτερινό μαγαζί που εμφανίζεται η Αναστασία στη Θεσσαλονίκη, καθώς θαμώνας έριξε καναπέ στην πίστα.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου της τελευταίες ώρες φαίνεται η τραγουδίστρια να ερμηνεύει το «Κανείς εδώ δεν τραγουδά» και ξαφνικά να εμφανίζεται ο καναπές στην πίστα, με κάποιους να προσπαθούν να τον τακτοποιήσουν.

Η Αναστασία διαχειρίστηκε το συμβάν με χιούμορ. «Μετακομίσεις κάνουμε», σχολίασε και συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά της.

Βέβαια, ορισμένοι χρήστες δεν αντιμετώπισαν το ίδιο χαλαρά το περιστατικό, με αρκετούς να κάνουν λόγο για «παρακμή».

Δείτε το βίντεο με τον καναπέ που έριξαν στην πίστα, την ώρα που τραγουδούσε η Αναστασία

Πηγή: iefimerida.gr

