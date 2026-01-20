Την ώρα που το Ιράν σκοτώνει κόσμο στις διαδηλώσεις, πλουσιόπαιδα του καθεστώτος κάνουν χλιδάτη και έξαλλη ζωή

Γιοι και κόρες ανώτερων κληρικών, υπουργών και στελεχών των υπηρεσιών ασφαλείας εμφανίζονται να ζουν προστατευμένοι από τη βία, είτε στο εσωτερικό του Ιράν είτε στο εξωτερικό, απολαμβάνοντας πολυτελή αυτοκίνητα, επώνυμα αξεσουάρ, ιδιωτικά τζετ και πάρτι υψηλού κόστους, ενώ η κοινωνία βυθίζεται στον φόβο και την οικονομική κατάρρευση, όπως σημειώνει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail.

Σύμφωνα με τις ιρανικές Αρχές, τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πρόσφατες ταραχές, συμπεριλαμβανομένων και μελών των δυνάμεων ασφαλείας. Ωστόσο, ανεξάρτητες οργανώσεις ανεβάζουν τον αριθμό των επιβεβαιωμένων νεκρών σε περίπου 16.500.

Οι «aghazadeh» και η οργή της νέας γενιάς του Ιράν

Στο Ιράν η jeunesse doree, τα «χρυσά παιδιά» της εξουσίας είναι γνωστά ως aghazadeh – ένας όρος που περιγράφει τους απογόνους υψηλόβαθμων αξιωματούχων, που επωφελούνται από πολιτική επιρροή, διαφθορά και πλούτο που παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σχεδιάστρια μόδας και μοντέλο Ανασίντ Χοσεϊνί, η οποία λίγες ημέρες πριν ξεσπάσουν οι διαδηλώσεις εμφανίστηκε στα social media φορώντας κασμιρένιο παλτό υψηλής ραπτικής και με μια πολυτελή τσάντα αξίας μεγαλύτερης από τον ετήσιο μισθό πολλών Ιρανών.

Η εικόνα της, την οποία χαρακτήρισε «casual», προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και έγινε σύμβολο της προκλητικής ευμάρειας της ελίτ.

Η Χοσεϊνί είναι παντρεμένη με τον γιο Ιρανού πρώην πρέσβη στη Δανία.

Στη διάρκεια της καταστολής, οι λογαριασμοί της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σίγησαν, καθώς το καθεστώς επέβαλε εκτεταμένο μπλακάουτ στο Διαδίκτυο.

Ζωή στο εξωτερικό και επιχειρήσεις μακριά από τις κυρώσεις

Πολλά μέλη της ιρανικής ελίτ ζουν μόνιμα στο εξωτερικό, διαχειριζόμενα επιχειρήσεις και περιουσιακά στοιχεία μακριά από την οικονομική κρίση στην Τεχεράνη, όπως οι αδελφοί Μοχαμάντ Χοσεΐν και Χασάν Σαμχανί, γνωστός ως «Έκτωρ», που δραστηριοποιούνται στο Ντουμπάι και ελέγχουν διεθνή ναυτιλιακή αυτοκρατορία.

Πατέρας τους είναι ο Αλί Σαμχανί, στενός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και πρώην επικεφαλής της εθνικής ασφάλειας, ο χλιδάτος γάμος της κόρης του οποίου -αλλά και το βαθύ ντεκολτέ του νυφικού της - τον περασμένο Οκτώβριο πυροδότησαν σφοδρές αντιδράσεις στα ιρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο τρόπος ζωής αυτών των παιδιών δεν εξοργίζει απλώς, αλλά προκαλεί βαθιά αγανάκτηση, ιδιαίτερα στη Generation Z», σημειώνει η ερευνήτρια Έλα Ρόζενμπεργκ από το Jerusalem Centre for Foreign Affairs. «Βλέπουν ανθρώπους της ηλικίας τους να ζουν χωρίς καμία λογοδοσία, προστατευμένοι από τις οικογένειές τους».

Από την Ευρώπη στον Καναδά και τις ΗΠΑ

Συγγενείς του Αγιατολάχ Χαμενεΐ ζουν σε χώρες όπως η Βρετανία και η Γαλλία, ενώ εγγόνια του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Χομεϊνί, έχουν εγκατασταθεί στον Καναδά. Ο αδελφός του Αλί Λαριτζανί, γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, δίνει στη Σκωτία διαλέξεις για την κυβερνοασφάλεια, ενώ τα παιδιά του πρώην προέδρου του Ιράν, Χασάν Ροχανί ζουν στην Αυστρία και έχουν σπουδάσει στην Οξφόρδη.

O Σάσα Σομπχανί, γιος πρώην πρέσβη του Ιράν στη Βενεζουέλα υπό τον πρόεδρο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, ποζάρει στο φακό πλαισιωμένος από μοντέλα / Φωτογραφίες: Instagram

Σύμφωνα με Ιρανό πρώην υπουργό, περίπου 5.000 aghazadeh κατοικούν στις ΗΠΑ - τη χώρα που το ιρανικό καθεστώς αποκαλεί «Μεγάλο Σατανά».

Social media, προκλήσεις και διώξεις

Ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα αυτής της ελίτ είναι ο Σάσα Σομπχανί, γιος Ιρανού πρώην πρέσβη στη Βενεζουέλα.

Με εκατομμύρια ακολούθους στα social media έχει δημιουργήσει ένα προφίλ επιδεικνύοντας σούπερ γιοτ, ιδιωτικά τζετ και πολυτελή πάρτι με «ελαφρά» ντυμένες γυναίκες, συχνά προκαλώντας ανοιχτά τους επικριτές του.

Οι ιρανικές Αρχές ζητούν την έκδοσή του από την Ισπανία για κατηγορίες που περιλαμβάνουν παράνομο τζόγο και ξέπλυμα χρήματος, τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

Ένα χάσμα που βαθαίνει

Παρά τις δυτικές κυρώσεις, οι εύπορες συνοικίες του βόρειου Ιράν, όπως η Ελαχιγιέ στην Τεχεράνη, συνεχίζουν να θυμίζουν «Beverly Hills», με πολυτελή αυτοκίνητα, επώνυμα καταστήματα και καφετέριες υψηλής αισθητικής. Την ίδια στιγμή, η πλειονότητα των Ιρανών αντιμετωπίζει εκρηκτική ακρίβεια, χαμηλούς μισθούς και τον φόβο της καταστολής.

Καθώς οι διαδηλωτές έρχονται αντιμέτωποι με συλλήψεις, σφαίρες και οικονομική ασφυξία, το χάσμα ανάμεσα στους κυβερνώντες και την κοινωνία δείχνει να διευρύνεται επικίνδυνα.

