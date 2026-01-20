Αμφισβητούν τον Μπρούκλιν Μπέκαμ: «Τρύπια» η ιστορία με τον πρώτο χορό και το νυφικό, viral βίντεο με τη σνομπ Νίκολα πλάι στη Βικτόρια

Υπό αμφισβήτηση θέτουν το αφήγημα του Μπρούκλιν Μπέκαμ τα βρετανικά ΜΜΕ με τη Daily Mail και τη Sun να προβάλλουν τα κενά στην αφήγησή του, και να φιλοξενούν αντίθετες απόψεις.

Viral εντωμεταξύ έχει γίνει ένα βίντεο που δείχνει τη σνομπ Νίκολα Πελτζ καθώς ποζάρει με τους Μπέκαμ στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του πρώην ποδοσφαιριστή.

Ο 26χρονος Μπρούκλιν στο εν λόγω βίντεο φαίνεται να τραβά την κατσουφιασμένη Νίκολα για να ποζάρουν όλοι μαζί. Πρόκειται για στιγμιότυπο από την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Netflix στο Λονδίνο το 2023.

Ενδεχομένως η συμπεριφορά της και η ξεκάθαρη άρνησή της να φωτογραφηθεί με τους Μπέκαμ οφείλεται στα όσα κατήγγειλε ο 26χρονος χθες στα social media απαρνούμενος τους γονείς του.

Τι τρέχει όμως με το νυφικό;

Πάντως, τα βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν ακόμη, ότι η συγκλονιστική κατηγορία του νεαρού Μπέκαμ ότι η μητέρα του ακύρωσε τον σχεδιασμό του νυφικού της Νίκολα Πέλτζ την τελευταία στιγμήέρχεται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς που είχε κάνει προηγουμένως η στυλίστριά της.

Κατηγόρησε τη μητέρα του ότι αποσύρθηκε «την τελευταία στιγμή» από το σχεδιασμό του νυφικού, αλλά η στιλίστριά της Λέσλι Φρίμαρ είχε πει ότι το νυφικό Valentino που φόρεσε η Νικόλα το προετοίμαζαν στον ιταλικό οίκο μόδας επί ένα χρόνο.

Και ο χορός;

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ υποστήριξε ότι η μητέρα του διέλυσε τον πρώτο χορό του γάμου τους λέγοντας ότι ενώ είχαν προγραμματίσει να χορέψουν ένα τραγούδι που ερμήνευε ο Μαρκ Αντονι, εκείνη παρενέβη και χόρεψε μαζί του με τρόπο μάλιστα προκλητικό.

Ωστόσο η Daily Mail παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή επικαλούμενη την περιγραφή του γάμου από την αμερικανική Vogue, εκείνη την εποχή, η οποία είχε και τα δικαιώματα για τις φωτό.

Στο άρθρο εκείνο αναφερόταν πώς η γαμήλια δεξίωση ακολούθησε τις αμερικανικές παραδόσεις του χορού της μητέρας με τον γιο και του πατέρα με την κόρη.

Η Vogue αναφέρει ότι ο πρώτος χορός των νεόνυμφων ήταν με τη φωνή του νοτιοαφρικανού τραγουδιστή Lloyiso που τραγούδησε το «Can’t Help Falling in Love» του Έλβις Πρίσλεϊ.

Στη συνέχεια, το περιοδικό αναφέρει ότι ο Μαρκ Αντονι, στενός φίλος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ, ανέβηκε στη σκηνή πολύ αργότερα, στις 11 το βράδυ, για να ερμηνεύσει το τραγούδι του «I Need To Know».

Ήταν τότε που «ο Μπρούκλιν προσκάλεσε τη μητέρα του στη σκηνή για να χορέψουν και μαζί τους ανέβηκαν ο Ντέιβιντ και η 10χρονη κόρη τους, Χάρπερ».

Ο ισχυρισμός ότι ο Μπρούκλιν «κάλεσε» τη μητέρα του να χορέψουν έρχεται σε άμεση αντίθεση με τη δήλωσή του ότι «ο Μαρκ Άντονι με κάλεσε στη σκηνή, όπου σύμφωνα με το πρόγραμμα ήταν προγραμματισμένος ο ρομαντικός χορός μου με τη σύζυγό μου, αλλά αντί για αυτό η μαμά μου περίμενε να χορέψει μαζί μου».

Ο Μπρούκλιν έγραψε στην εκρηκτική ανάρτησή του για τους γονείς του τη Δευτέρα το βράδυ ότι «η μαμά μου έκλεψε τον πρώτο μου χορό με τη γυναίκα μου, ο οποίος είχε προγραμματιστεί εβδομάδες πριν με ένα ρομαντικό ερωτικό τραγούδι».

Βέβαια υπήρξαν δημοσιεύματα μετά τον γάμο που περιέγραφαν έναν χαμό και μια παγωμάρα και εκνευρισμό ακριβώς λόγω της κίνησης της Βικτόρια να χορέψει εκείνη με τον γιο της ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια του Μαρκ Αντονι, όταν ήταν προγραμματισμένο το τραγούδι αυτό να το χορέψει το νεόνυμφο ζευγάρι.

Ολόκληρη η δήλωση του Μπρούκλιν Μπέκαμ που προκάλεσε σοκ

«Έχω μείνει σιωπηλός εδώ και χρόνια και κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια να κρατήσω αυτά τα θέματα ιδιωτικά

Δυστυχώς, οι γονείς μου και η ομάδα τους συνέχισαν να απευθύνονται στον Τύπο, μη αφήνοντάς μου άλλη επιλογή από το να μιλήσω για τον εαυτό μου και να πω την αλήθεια για μερικά από τα ψέματα που έχουν δημοσιευτεί.

Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Δεν με ελέγχουν, υπερασπίζομαι τον εαυτό μου για πρώτη φορά στη ζωή μου.

Σε όλη μου τη ζωή, οι γονείς μου έλεγχαν τις αφηγήσεις στον Τύπο για την οικογένειά μας.

Οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οικογενειακές εκδηλώσεις και οι μη αυθεντικές σχέσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειας στην οποία γεννήθηκα.

Πρόσφατα, είδα με τα ίδια μου τα μάτια τα μέγιστα που καταβάλλουν για να διαδώσουν αμέτρητα ψέματα στα μέσα ενημέρωσης, κυρίως εις βάρος αθώων ανθρώπων, για να διατηρήσουν την προσωπική τους εικόνα.

Αλλά πιστεύω ότι η αλήθεια πάντα αποκαλύπτεται.

Οι γονείς μου προσπαθούν ασταμάτητα να καταστρέψουν τη σχέση μου από πριν από τον γάμο μου, και αυτό δεν έχει σταματήσει.

Η μαμά μου ακύρωσε το ράψιμο του φορέματος της Νικόλα την τελευταία στιγμή, παρά το πόσο ενθουσιασμένη ήταν που θα φορούσε δική της δημιουργία, αναγκάζοντάς την να βρει επειγόντως ένα νέο φόρεμα.

Εβδομάδες πριν από τη μεγάλη μας μέρα, οι γονείς μου με πίεσαν επανειλημμένα και προσπάθησαν να με δωροδοκήσουν για να παραιτηθώ των δικαιωμάτων του ονόματός μου, κάτι που θα επηρέαζε εμένα, τη σύζυγό μου και τα μελλοντικά μας παιδιά.

Ήταν ανένδοτοι στο να υπογράψω πριν από την ημερομηνία του γάμου μου, επειδή τότε θα άρχιζαν οι όροι της συμφωνίας. Η αντίθεσή μου επηρέασε την ημέρα πληρωμής και από τότε δεν μου έχουν φερθεί ποτέ με τον ίδιο τρόπο.

Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του γάμου, η μαμά μου έφτασε στο σημείο να με αποκαλέσει «κακό» επειδή η Νίκολα και εγώ επιλέξαμε να συμπεριλάβουμε τη νταντά μου, Σάντρα, και την γιαγιά της Νίκολα στο νυφικό τραπέζι, επειδή και οι δύο είχαν χάσει τους συζύγους τους.

Και οι δύο γονείς μας είχαν τα δικά τους τραπέζια, εξίσου δίπλα στα δικά μας.

Το βράδυ πριν από τον γάμο μας, μέλη της οικογένειάς μου μού είπαν ότι η Νίκολα «δεν είναι αίμα μου» και «δεν ήταν οικογένεια».

Από τη στιγμή που άρχισα να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου, έχω δεχτεί ατελείωτες επιθέσεις από τους γονείς μου, τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στον Τύπο κατόπιν εντολής τους.

Ακόμα και τα αδέρφια μου έλαβαν εντολή να μου επιτεθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτού τελικά με μπλοκάρουν από το πουθενά το περασμένο καλοκαίρι.

Η μαμά μου έκλεψε τον πρώτο μου χορό με τη γυναίκα μου, ο οποίος είχε προγραμματιστεί εβδομάδες νωρίτερα με τη συνοδεία ενός ρομαντικού ερωτικού τραγουδιού.

Μπροστά στους 500 καλεσμένους μας στο γάμο, ο Μαρκ Άντονι με κάλεσε στη σκηνή, όπου στο πρόγραμμα ήταν προγραμματισμένος ο ρομαντικός χορός μου με τη σύζυγό μου, αλλά αντ' αυτού η μαμά μου περίμενε να χορέψει μαζί μου.

Χόρεψε πολύ ακατάλληλα μπροστά σε όλους. Δεν έχω νιώσει ποτέ πιο άβολα ή πιο ταπεινωμένος στη ζωή μου.

Θελήσαμε να ανανεώσουμε τους όρκους μας, ώστε να δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις από την ημέρα του γάμου μας που θα μας φέρνουν χαρά και ευτυχία, όχι άγχος και αμηχανία.

Η οικογένειά μου έχει συνεχώς φερθεί ασεβώς στη σύζυγό μου, όσο σκληρά κι αν έχουμε προσπαθήσει να είμαστε ενωμένοι.

Η μητέρα μου έχει επανειλημμένα προσκαλέσει πρώην μου να... εισβάλλουν στη ζωή μας με τρόπους που σαφώς είχαν σκοπό να μας κάνουν και τουςς δύο να νιώσουμε άβολα.

Παρά ταύτα, ταξιδέψαμε στο Λονδίνο για τα γενέθλια του μπαμπά μου και μας απέρριψαν για μια εβδομάδα, καθώς περιμέναμε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μας προσπαθώντας να προγραμματίσουμε ποιοτικό χρόνο μαζί του.

Αρνήθηκε όλες μας τις προσπάθειές, εκτός από το μεγάλο πάρτι γενεθλίων του με εκατό καλεσμένους και κάμερες σε κάθε γωνιά.

Όταν τελικά συμφώνησε να με δει, ήταν υπό τον όρο ότι η Νίκολα δεν θα ήταν μαζί μου. Ήταν ένα χαστούκι στο πρόσωπο.

Αργότερα, όταν η οικογένειά μου ταξίδεψε στο Λος Άντζελες, αρνήθηκαν να με δουν.

Η οικογένειά μου εκτιμά την δημόσια προβολή και την υποστήριξη σε αυτούς. Το brand Μπέκαμ είναι πάνω από όλα».

Η οικογενειακή «αγάπη» καθορίζεται από το πόσες δημοσιεύσεις κάνεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή από το πόσο γρήγορα αφήνεις τα πάντα για να εμφανιστείς και να ποζάρεις για μια οικογενειακή φωτογραφία, ακόμα κι αν αυτό γίνεται εις βάρος των επαγγελματικών μας υποχρεώσεων.

Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια εδώ και χρόνια για να εμφανιζόμαστε και να υποστηρίζουμε κάθε επίδειξη μόδας, κάθε πάρτι και σ κάθε εκδήλωση Τύπου για να δείξουμε «την τέλεια οικογένειά μας».

Αλλά τη μία φορά που η γυναίκα μου ζήτησε την υποστήριξη της μητέρας μου για να σώσει εκτοπισμένα σκυλιά κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, η μητέρα μου αρνήθηκε.

Η αφήγηση ότι η γυναίκα μου με ελέγχει είναι εντελώς αντίστροφη. Οι γονείς μου με ήλεγχαν στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Μεγάλωσα με υπερβολικό άγχος.

Για πρώτη φορά στη ζωή μου, από τότε που αποχώρησα από την οικογένειά μου, αυτό το άγχος έχει εξαφανιστεί. Ξυπνάω κάθε πρωί ευγνώμων για τη ζωή που επέλεξα και έχω βρει ηρεμία και ανακούφιση.

Η σύζυγός μου κι εγώ δεν θέλουμε μια ζωή που διαμορφώνεται από την εικόνα, τον Τύπο ή τη χειραγώγηση.

Όλοι θέλουμε ηρεμία, ιδιωτικότητα και ευτυχία για εμάς και τη μελλοντική μας οικογένεια.

Πηγή: iefimerida.gr