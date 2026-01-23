Κλιμακώνεται η «μάχη» για την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον

Σε εξέλιξη παραμένει η δικαστική διαμάχη γύρω από την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον, με τους διαχειριστές της να ζητούν πλέον την κάλυψη σημαντικών νομικών εξόδων.

Σύμφωνα με πρόσφατη κατάθεση σε δικαστήριο του Λος Άντζελες, οι δικηγόροι των εκτελεστών Τζον Μπράνκα και Τζον ΜακΚλέιν υποστηρίζουν ότι τους οφείλονται συνολικά περίπου 115.000 δολάρια για αμοιβές και έξοδα.

Τα έγγραφα, που εξασφάλισε το περιοδικό People, αφορούν κυρίως τον χρόνο και τις ενέργειες που αφιερώθηκαν στην απάντηση νομικής κίνησης που κατέθεσε η Πάρις Τζάκσον, μία από τις δικαιούχους της περιουσίας. Μεταξύ άλλων, ζητούνται σχεδόν 94.000 δολάρια για αμοιβές και επιπλέον έξοδα που συνδέονται με την αντι-SLAPP διαδικασία, η οποία εγκρίθηκε τον Νοέμβριο.

Η πλευρά της Πάρις Τζάκσον απαντά έντονα. «Εδώ και μήνες, η Πάρις Τζάκσον προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις ανησυχητικές ανακρίβειες και οικονομικές παρατυπίες στη διαχείριση της περιουσίας του πατέρα της», δήλωσε εκπρόσωπός της. Και πρόσθεσε: «Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι εκτελεστές της διαθήκης και οι δικηγόροι τους χρησιμοποιούν κάθε μέσο που έχουν στη διάθεσή τους για να πάρουν ακόμη περισσότερα χρήματα από την οικογένεια Τζάκσον και να τα χρησιμοποιήσουν για να γεμίσουν τις τσέπες τους. Η Πάρις παραμένει σταθερή στη θέση της και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για διαφάνεια, λογοδοσία και δικαιοσύνη για την οικογένειά της».

Η Πάρις, μαζί με τα αδέλφια της Πρινς και Μπίγκι, είναι οι βασικοί δικαιούχοι της περιουσίας. Σε πρόσφατη κατάθεση, κατηγόρησε τους εκτελεστές ότι εκμεταλλεύονται τους ρόλους τους, υποστηρίζοντας πως μόνο το 2021 έλαβαν πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια. Από την άλλη πλευρά, οι διαχειριστές απαντούν ότι η ίδια έχει ήδη λάβει περίπου 65 εκατομμύρια δολάρια, τονίζοντας πως ανέλαβαν μια περιουσία με τεράστια χρέη και τη μετέτρεψαν σε «δύναμη και επιρροή στη μουσική βιομηχανία».

