Παλαιχώρι: Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο - Τραυματίστηκαν μαθητές, στο σημείο ασθενοφόρο

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

«Ούτε ένα λίτρο πετρέλαιο» – Απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης να τινάξουν στον αέρα την παγκόσμια οικονομία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Προειδοποίηση Τραμπ για σκληρή απάντηση

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν την αποστολή «ούτε ενός λίτρου πετρελαίου» από τη Μέση Ανατολή εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, προκαλώντας την προειδοποίηση του Προέδρου Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν πολύ πιο σκληρά εάν μπλοκάρει τις εξαγωγές από τη ζωτικής σημασίας πηγή παραγωγής ενέργειας.

Πηγή: ertnews.gr

Tags

ΙΡΑΝΤΕΧΕΡΑΝΗΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΡΟΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα