«Ούτε ένα λίτρο πετρέλαιο» – Απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης να τινάξουν στον αέρα την παγκόσμια οικονομία

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν την αποστολή «ούτε ενός λίτρου πετρελαίου» από τη Μέση Ανατολή εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, προκαλώντας την προειδοποίηση του Προέδρου Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν πολύ πιο σκληρά εάν μπλοκάρει τις εξαγωγές από τη ζωτικής σημασίας πηγή παραγωγής ενέργειας.
Iran's Revolutionary Guards said they would not allow ‘one litre of oil’ to be shipped from the Middle East if US and Israeli attacks continue, prompting a warning from President Trump that the US would hit Iran much harder if it blocked exports from the vital energy-producing…— Reuters (@Reuters) March 10, 2026
Πηγή: ertnews.gr