Κύπριος καλεσμένος στον γάμο των Μπέκαμ απαντά για τον «ανάρμοστο» χορό της Βικτόρια

Κύπριος καλεσμένος στον γάμο των Μπρούκλιν Μπέκαμ απαντά στο αν τελικά η Βικτόρια Μπέκαμ χόρεψε ανάρμοστα μαζί του.

Η οικογένεια Μπέκαμ μάς έχει συνηθίσει πια να απασχολεί τα media με οικογενειακές συγκρούσεις. Τα τελευταία 24ωρα το όνομα του Μπρούκλιν Μπέκαμ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, όχι για κάποιο νέο επαγγελματικό του βήμα, αλλά για μια ιδιαίτερα αιχμηρή δημόσια τοποθέτησή του απέναντι στους γονείς του -και κυρίως στη μητέρα του, Βικτόρια Μπέκαμ.

Αφορμή στάθηκε ο γάμος του με τη Νίκολα Πελτς, που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2022 στη Φλόριντα, ένας γάμος υπερπαραγωγή με περίπου 500 καλεσμένους, διάσημους φίλους και φυσικά έντονο ενδιαφέρον από τα media. Αυτό που μέχρι σήμερα παρουσιαζόταν ως μια παραμυθένια στιγμή, φαίνεται πως για τον Μπρούκλιν Μπέκαμ έκρυβε μια εμπειρία που τον σημάδεψε αρνητικά.

Σε πρόσφατη ανάρτησή του στο Instagram, ο 26χρονος γιος των Μπέκαμ κατηγόρησε ανοιχτά τη μητέρα του ότι «καπέλωσε» τον πρώτο χορό του με τη σύζυγό του. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο πρώτος χορός με τη Νίκολα είχε προγραμματιστεί εβδομάδες πριν, ενώ είχαν διαλέξει ένα πολύ ρομαντικό τραγούδι. Ωστόσο, τα πράγματα πήραν διαφορετική τροπή.

Όπως υποστήριξε ο ίδιος, ο Μαρκ Άντονι -ο οποίος είναι στενός φίλος της οικογένειας Μπέκαμ- κάλεσε τον Μπρούκλιν στη σκηνή, αλλά αντί να ακολουθήσει ο προγραμματισμένος χορός με τη νύφη, εμφανίστηκε η Βικτόρια Μπέκαμ, έτοιμη να χορέψει μαζί του. Ο Μπρούκλιν περιέγραψε τη στιγμή ως εξαιρετικά άβολη, λέγοντας ότι η μητέρα του «χόρευε πολύ ακατάλληλα» μπροστά σε όλους, κάνοντάς τον να νιώσει πολύ αμήχανα.

Τι λέει Κύπριος καλεσμένος στον γάμο των Μπέκαμ

Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα ξένα μέσα, ένας από τους καλεσμένους του γάμου, ο Κύπριος καλλιτεχνικός διευθυντής Σταύρος Αγαπίου -σύντροφος του γνωστού DJ Fat Tony που έπαιξε μουσική στη δεξίωση- επιβεβαίωσε δημόσια τα λεγόμενα του Brooklyn. Σε σχόλιο στο Instagram δήλωσε ξεκάθαρα: «Ήμουν εκεί και όντως συνέβη. Λέει την αλήθεια».

Δεν είναι μάλιστα η πρώτη φορά που ακούγονται παρόμοιες μαρτυρίες. Τον Μάιο του 2025, δημοσίευμα του People ανέφερε ότι η Βικτόρια Μπέκαμ πήρε την πρωτοβουλία να ανέβει στη σκηνή έπειτα από παρότρυνση του Μαρκ Άντονι, αφήνοντας άφωνους τους καλεσμένους. Πηγή ανέφερε ότι η ατμόσφαιρα «πάγωσε», ενώ άλλοι ισχυρίστηκαν πως η Νικόλα Πελτς έφυγε από την αίθουσα κλαίγοντας.

Σύμφωνα με άτομο από το περιβάλλον του ζευγαριού, η νύφη ένιωσε πως η κίνηση αυτή ήταν σκόπιμη, γνωρίζοντας ότι επρόκειτο για έναν χορό αφιερωμένο αποκλειστικά στο ζευγάρι. Μάλιστα, ο Μπρούκλιν αποκάλυψε ότι αποφάσισαν να ανανεώσουν τους όρκους τους, ώστε να δημιουργήσουν νέες αναμνήσεις από την ημέρα του γάμου τους, απαλλαγμένες από άγχος και αμηχανία.

Μέχρι στιγμής, η Βικτόρια Μπέκαμ δεν έχει απαντήσει δημόσια στις κατηγορίες, ενώ εκπρόσωποί της δεν έχουν προχωρήσει σε κάποια επίσημη δήλωση.

