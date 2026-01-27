Κάνιε Γουέστ: Ζητά συγγνώμη για τα «αντισημιτικά σχόλια» - «Δεν είμαι Ναζί» ισχυρίζεται

Ο Κάνιε Γουέστ ζήτησε δημόσια συγγνώμη για τις αντισημιτικές και ρατσιστικές δηλώσεις του στο παρελθόν, επισημαίνοντας ότι μετανιώνει βαθιά και ότι δεν είναι ναζί.

Μέσω επιστολής στη Wall Street Journal, ο ράπερ απευθύνθηκε τόσο στην εβραϊκή όσο και στη μαύρη κοινότητα, αναγνωρίζοντας ότι η συμπεριφορά του προκάλεσε φόβο, σύγχυση και προσβολή.

Στην επιστολή του, ο Γουέστ παραδέχτηκε ότι είχε «χάσει την επαφή με την πραγματικότητα» και ότι σε αυτήν την κατάσταση έκανε και είπε πράγματα για τα οποία ντρέπεται, ακόμα και σε ανθρώπους που αγαπά. Αναφέρθηκε στη χρήση της σβάστικας και στην πώληση μπλουζών με το συγκεκριμένο σύμβολο, εξηγώντας ότι η διάγνωσή του με διπολική διαταραχή επηρέασε την κρίση του και οδήγησε σε απερίσκεπτη συμπεριφορά.

«Δεν ζητώ συμπόνια ή συγχωροχάρτι»

Ο ράπερ ξεκαθάρισε ότι δεν ζητά «συμπόνια ή συγχωροχάρτι», αλλά επιδιώκει να «κερδίσει τη συγχώρεση» και δεσμεύτηκε για θεραπεία και ουσιαστική αλλαγή. Παράλληλα, απευθύνθηκε στη μαύρη κοινότητα, χαρακτηρίζοντάς την «αδιαμφισβήτητο θεμέλιο του ποιος είμαι» και εκφράζοντας τη λύπη του για τις απογοητεύσεις που προκάλεσε.

Kanye West apologizes for antisemitism in new letter published through The Wall Street Journal:



“I am not a Nazi or an antisemite. I love Jewish people” pic.twitter.com/gZ1E7YyJPa — Pop Base (@PopBase) January 26, 2026

Ο Γουέστ αποκάλυψε επίσης ότι δεν είχε σωστή διάγνωση μέχρι το 2023, σχεδόν 20 χρόνια μετά από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι σε τροχαίο ατύχημα, γεγονός που επηρέασε σημαντικά την ψυχική του υγεία και την κρίση του.

Τα τελευταία χρόνια, οι δηλώσεις και οι ενέργειες του Κάνιε Γουέστ έχουν προκαλέσει διεθνή κατακραυγή, όπως η χρήση προσβλητικού συμβολισμού και δημόσιες απειλές κατά των Εβραίων, οδηγώντας μεγάλες εταιρείες, όπως η Adidas, να διακόψουν τη συνεργασία μαζί του.

Πηγή: iefimerida.gr