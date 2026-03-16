Χειροπέδες σε 35χρονη: Καταζητείτο για υπόθεση διαρρήξεων και κλοπών - Τι εντοπίστηκε στην κατοχή της

Η Αστυνομία συνέλαβε 35χρονη, η οποία καταζητείτο από την Αστυνομία, σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών. Εξάλλου, 35χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος όπου εντοπίστηκε η 35χρονη συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της συνεργείας μετά τη διάπραξη κακουργήματος. Οι δυο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για τη διαδικασία έκδοσης διατάγματος κράτησής τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων και μαρτυριών, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν σε διαμέρισμα 35χρονου στη Λευκωσία, 35χρονη η οποία καταζητείτο από την Αστυνομία σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών.

Η 35χρονη συνελήφθη, δυνάμει του δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε, εναντίον της. Στην κατοχή της εντοπίστηκαν δύο σακουλάκια τα οποία περιείχαν μικρή ποσότητα κρυσταλλικής ουσίας που μοιάζει με αμφεταμίνη καθώς και μικρή ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης, προστίθεται.

Την ίδια στιγμή συνελήφθη και ο 35χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, για το αυτόφωρο αδίκημα της συνεργείας μετά τη διάπραξη κακουργήματος.

Ακολούθησε έρευνα στο διαμέρισμα όπου εντοπίστηκε ένα πυροβόλο του οποίου η κατασκευή και προέλευση διερευνώνται, ένα κυνηγετικό όπλο, αριθμός ηλεκτρικών σκούτερ και ποδηλάτων, για τα οποία δεν έδωσαν ικανοποιητικές εξηγήσεις όσο αφορά την κατοχή τους.

Οι δύο συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση ενώ σήμερα το πρωί αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για τη διαδικασία έκδοσης διατάγματος κράτησής τους.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας σε συνεργασία με την ΥΚΑΝ συνεχίζουν τις εξετάσεις.