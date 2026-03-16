Σεισμός τώρα ανοιχτά της Κρήτης - Τι αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Χειροπέδες σε 35χρονη: Καταζητείτο για υπόθεση διαρρήξεων και κλοπών - Τι εντοπίστηκε στην κατοχή της

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Αστυνομία συνέλαβε 35χρονη, η οποία καταζητείτο από την Αστυνομία, σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών. Εξάλλου, 35χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος όπου εντοπίστηκε η 35χρονη συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της συνεργείας μετά τη διάπραξη κακουργήματος. Οι δυο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για τη διαδικασία έκδοσης διατάγματος κράτησής τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων και μαρτυριών, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν σε διαμέρισμα 35χρονου στη Λευκωσία, 35χρονη η οποία καταζητείτο από την Αστυνομία σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών.

Η 35χρονη συνελήφθη, δυνάμει του δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε, εναντίον της. Στην κατοχή της εντοπίστηκαν δύο σακουλάκια τα οποία περιείχαν μικρή ποσότητα κρυσταλλικής ουσίας που μοιάζει με αμφεταμίνη καθώς και μικρή ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης, προστίθεται.

Την ίδια στιγμή συνελήφθη και ο 35χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, για το αυτόφωρο αδίκημα της συνεργείας μετά τη διάπραξη κακουργήματος.

Ακολούθησε έρευνα στο διαμέρισμα όπου εντοπίστηκε ένα πυροβόλο του οποίου η κατασκευή και προέλευση διερευνώνται, ένα κυνηγετικό όπλο, αριθμός ηλεκτρικών σκούτερ και ποδηλάτων, για τα οποία δεν έδωσαν ικανοποιητικές εξηγήσεις όσο αφορά την κατοχή τους.

Οι δύο συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση ενώ σήμερα το πρωί αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για τη διαδικασία έκδοσης διατάγματος κράτησής τους.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας σε συνεργασία με την ΥΚΑΝ συνεχίζουν τις εξετάσεις.

 

Tags

ΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑδιαρρήξεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα