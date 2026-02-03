Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τσικνοπέμπτη Street Party στο Columbia Plaza με MR GREEK

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποκριάτικη διάθεση, φαγητό, ποτό και ανεβασμένος ρυθμός συνθέτουν το σκηνικό μιας αυθεντικής τσικνοπέμπτικης εμπειρίας στο κέντρο της πόλης.

Το Columbia Plaza γιορτάζει τη Τσικνοπέμπτη με ένα δυναμικό Street Party, στο πλαίσιο του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2026, την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, από τις 12:00 έως τις 18:00.

Σε συνεργασία με το MR GREEK, το πιο διάσημο ελληνικό party του νησιού, το Columbia Plaza γίνεται το σημείο συνάντησης της Λεμεσού λίγο πριν την έναρξη του Λεμεσιανού Καρναβαλιού.

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ειδικά πακέτα φαγητού και ποτού, ενώ θα υπάρχει και η επιλογή εισόδου χωρίς κράτηση.

Οι θέσεις για κρατήσεις είναι περιορισμένες και συνιστάται έγκαιρη επικοινωνία για την εξασφάλιση τραπεζιού.

Πληροφορίες & Κρατήσεις: Τηλ.: +357 25 278 000

