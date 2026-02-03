Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σαββίδης για πόρισμα ΚΟΠ: Θα έπρεπε να αποφεύγεται η δημόσια συζήτηση - Η ανακοίνωση του Γ. Εισαγγελέα

Παραμένει υπό εξέταση και αναμένονται τελικές αποφάσεις σύντομα, σημειώνει στην ανακοίνωσή του.

Δεν συζητά δημόσια υποθέσεις που τελούν υπό ποινική διερεύνηση ή αξιολόγηση η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ξεκαθαρίζει σε ανακοίνωσή του ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, αναφορικά με την εξέταση του πορίσματος για ενδεχόμενο ασυμβίβαστο αξιωματούχου της Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

Όπως αναφέρεται, πρόκειται για πάγια πρακτική που αποσκοπεί στην προστασία της ποινικής διαδικασίας, ενώ διευκρινίζεται ότι όταν ολοκληρώνεται η αξιολόγηση είτε καταχωρούνται ποινικές υποθέσεις είτε εκδίδεται αιτιολογημένη ανακοίνωση σε θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος. Σημειώνει, ακόμη, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση, λόγω σοβαρότητας και πολυπλοκότητας, παραμένει υπό εξέταση και αναμένονται τελικές αποφάσεις σύντομα.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι «θεωρεί ότι όποια δημόσια συζήτηση επί θεμάτων που σχετίζονται με το περιεχόμενο των ποινικών ανακρίσεων θα έπρεπε να αποφεύγεται».

