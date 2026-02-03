Η κλιμάκωση στον Κόλπο δημιουργεί νευρικότητα στις αγορές

Η αποστολή από το Ιράν ενός drone το οποίο φέρεται να πλησίασε αμερικανικό αεροπλανοφόρο στον Κόλπο και να καταρρίφθηκε από τις ΗΠΑ, προκάλεσε την Τρίτη νέα ένταση, εν μέσω μάλιστα εν εξελίξει παρασκηνιακών διεργασιών για επανέναρξη των επαφών Ουάσινγκτον–Τεχεράνης και ενώ ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου είχε συναντήσεις στο Ισραήλ για το ίδιο θέμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης του Αμερικανικού Στρατού, το ιρανικό Shahed-139 «πλησίασε επιθετικά το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln με ασαφή πρόθεση» και καταρρίφθηκε από μαχητικό F-35C «σε αυτοάμυνα», χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή ζημιές.

Αργότερα, η ίδια αμερικανική πηγή ανέφερε και δεύτερο επεισόδιο στα Στενά του Ορμούζ: ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης και ιρανικό drone προσέγγισαν πλοίο με αμερικανική σημαία και απείλησαν να το καταλάβουν, πριν η κατάσταση αποκλιμακωθεί μετά την εμφάνιση αμερικανικού αντιτορπιλικού που το συνόδευσε εκτός κινδύνου.

Οι εξελίξεις καταγράφονται εν μέσω προσπαθειών για ουσιαστικό διάλογο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ο ιστότοπος Axios μετέδωσε ότι η Τεχεράνη ζήτησε αλλαγές τις τελευταίας στιγμής για τις προγραμματιζόμενες συνομιλίες της Παρασκευής. Πρώτον, τη μεταφορά του τόπου διεξαγωγής από την Κωνσταντινούπολη στο Ομάν και αλλαγή του σχήματος σε καθαρά διμερές (μόνο Ιράν–ΗΠΑ), αντί ευρύτερης παρουσίας παρατηρητών από αραβικές/μουσουλμανικές χώρες.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, επικεφαλής των διαπραγματευτικών ομάδων αναμένεται να είναι ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγκτσί και ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ.

Ο τελευταίος είχε το βράδυ της Τρίτης στην Ιερουσαλήμ συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου με τη συμμετοχή κορυφαίων αξιωματούχων ασφαλείας, σε συζήτηση που –σύμφωνα με τα ισραηλινά Μέσα πηγές– επικεντρώθηκε σχεδόν αποκλειστικά στο Ιράν.

Ο αντίκτυπος στην αγορά πετρελαίου

Τα δύο επεισόδια κλόνισαν την αγορά πετρελαίου εντείνοντας το κλίμα νευρικότητας στις υπόλοιπες αγορές.

Οι εξελίξεις ξαναφέρνουν στο προσκήνιο το “γεωπολιτικό premium” — δηλαδή τα επιπλέον δολάρια/βαρέλι που πληρώνει η αγορά όταν αυξάνεται η πιθανότητα κλιμάκωσης ή επεισοδίων στη ναυσιπλοΐα.

Σήμερα καταγράφηκε άνοδος άνω του $1/βαρέλι λόγω των εξελίξεων αυτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ