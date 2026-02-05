Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Έρχεται σειρά με τη ζωή του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και της σχεδιάστριας μόδας Καρολίν Μπεσέτ

Τη σειρά υπογράφει ο Ράιαν Μέρφι. Ο γιος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ και η σύζυγος του έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικό δυστύχημα.

Στο εμβληματικό Carnegie Hall της Νέας Υόρκης πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της νέας σειράς του FX, «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette». 

Η φιλόδοξη παραγωγή εννέα επεισοδίων που αποτελεί μέρος της νέας ανθολογίας «Love Story» με την υπογραφή του Ράιαν Μέρφι (Ryan Murphy), επικεντρώνεται στο θυελλώδες ειδύλλιο και τον τραγικό θάνατο του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ (John F. Kennedy Jr.) και της Καρολίν Μπεσέτ (Carolyn Bessette). 

Οι δύο πρωταγωνιστές, που επιλέχθηκαν ανάμεσα σε χιλιάδες υποψηφίους για να ενσαρκώσουν το «χρυσό ζευγάρι» της Αμερικής της δεκαετίας του '90, έλαμψαν στην πρώτη τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί. 

Δείτε το trailer της σειράς:

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

