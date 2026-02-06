Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το  Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου στην έκθεση Chypre a la BnF της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας

Στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας τιμά την Κύπρο σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου.

Η Κύπρος, ένας από τους αρχαιότερους πυρήνες του ελληνικού κόσμου, βρίσκεται στο σταυροδρόμι της Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής και αποτελεί διαχρονικά τόπο συνάντησης πολιτισμών.

Μέσα από αρχαιότητες, χειρόγραφα, χαρακτικά, σχέδια και αρχειακό υλικό, η έκθεση αναδεικνύει τη γαλλική πρόσληψη της Κύπρου από τον 17ο αιώνα.

Ιδιαίτερη θέση κατέχουν τα έργα του Louis François Cassas, καθώς και οι μεταβυζαντινές εικόνες του 17ου–18ου αιώνα, δάνεια του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου και της Εκκλησίας της Παναγίας Φανερωμένης Λευκωσίας, που αναδεικνύουν τη σημασία της ορθόδοξης βυζαντινής παράδοσης στο νησί.

Την έκθεση θα εγκαινιάσει στις 10 Φεβρουαρίου, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Επιμελητές:   Κρίστιαν Φορστελ και Μαξιμίλιαν Γκιράρντ,  Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας

Δρ Γιάννης Τουμαζής και Δρ Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου.

